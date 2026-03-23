マリメッコのコレクション2026春夏♡華やかデニムが登場

フィンランド発の人気ブランド「マリメッコ」から、春夏の装いを彩る新たなデニムコレクションが登場♡タイムレスなデザインにモダンなエッセンスを融合させた「Marimekko Maridenim」は、日常にも特別なシーンにも寄り添うアイテムが揃います。華やかなプリントと軽やかなカラーで、ワードローブに新しい風を取り入れてみませんか♪

華やかプリントで魅せる新作

2026年春夏コレクションでは、ブランドを象徴するウニッコ(Unikko)柄をあしらったデニムアイテムが登場。エクリュカラーをベースに、洗練された印象を演出します。

さらに、1965年にアンニカ・リマラが手掛けたフラワープリント「クッカ(Kukka)」が新たに仲間入り。遊び心あふれるデザインが、シンプルなデニムスタイルに華やぎを添えます。

鮮やかなプリントと軽やかなカラーが、春夏らしい明るいコーディネートを叶えてくれます。

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全8型のラインナップをチェック

Unikko Murros デニムジャケット

価格：77,000円

Unikko Marssi デニムパンツ

価格：46,200円

Kukka Vaihe デニムシャツ

価格：71,500円

Kukka Kuvata デニムシャツ

価格：62,700円

Kukka Ruudut デニムスカート

価格：50,600円

Unikko Kuvata デニムシャツ

価格：62,700円

Unikko Marssi デニムパンツ

価格：46,200円

Unikko Ruudut デニムスカート

価格：50,600円

本コレクションは全8型を展開。ジャケットやパンツ、シャツ、スカートまで幅広く揃い、セットアップ風の着こなしや柄×柄のコーディネートも楽しめます。

シーンを選ばず活躍する万能アイテムばかりです。

春夏コーデに取り入れたい理由

Marimekko Maridenimは、タイムレスなデザインと高い汎用性が魅力。デニムならではのカジュアルさに、アートのようなプリントを掛け合わせることで、日常のコーディネートをぐっと格上げしてくれます。

シンプルなトップスと合わせるだけでも主役級の存在感を発揮し、忙しい朝でもおしゃれが決まるのが嬉しいポイント。軽やかなエクリュカラーは春夏の装いにもぴったりです♪

春の新定番デニムを手に入れて♡

「マリメッコ」の新コレクションは、着るだけで気分まで明るくしてくれる特別なデニムライン♡鮮やかなプリントと洗練されたシルエットで、いつものスタイルに新しい魅力をプラスしてくれます。

2026年4月3日(金)より全国のマリメッコストアおよびオンラインストアで販売開始。この春はお気に入りの一着を見つけて、自分らしいコーデを楽しんでみてください♪