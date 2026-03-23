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【茂木健一郎の旅ラン】屋久島編を公開。「ゆったりと自然を味わいながら」脳科学者が見つめる森の多様性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「#旅ラン 屋久島の森を、ゆったりと自然を味わいながらのランニング。２０２６年３月２０日出走。」と題した動画を公開しました。屋久島の豊かな自然の中を走りながら、物事の捉え方や出会いの価値について語っています。



動画は、よく晴れた屋久島の朝、鳥のさえずりが聞こえる森の中からスタートします。茂木氏は屋久島おおぞら高校の校長を務めている縁で屋久島を訪れる機会が多いと明かし、その度に素晴らしい自然に触れていると語りました。



茂木氏は、屋久島の自然の「多様性」について、「本当に1回ではわからない」「何回来ても全てを掴むことができない」と述べます。季節や時間帯、天候によって自然の姿は絶えず変化するため、一度訪れただけではその全貌を理解することはできないと説明しました。



さらに、自然が変化するだけでなく、それを見る「私の方も変わるわけですよ」と指摘。変化し続ける自然と、変化し続ける自分との出会いは、まさに「一期一会」だと語ります。仮に自然の状態が1万通り、自身の状態が1万通りあるとすれば、その組み合わせは1億通りにもなり、「二度とまた会えないような姿、景色もあるわけでしょう」と、その瞬間の出会いの尊さを説きました。



今回のランニングを「ゆったりと自然を味わいながら楽しんでる」と語る茂木氏。その視点を通じて、日常の風景の見方や時間の使い方を見つめ直すきっかけが得られるかもしれません。