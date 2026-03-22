神戸風月堂ゴーフル99周年♡9つの味が咲く限定缶が登場

神戸風月堂の人気スイーツ「ゴーフル」が、誕生100周年を目前に控えた99周年を記念して特別な限定商品として登場♡9つの味わいを詰め込んだ華やかな一箱は、自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。素材や製法にもこだわった、この特別な一年だけのゴーフルをぜひ楽しんでみてください。

9種の味が楽しめる特別仕様

「99thアニバーサリーゴーフル」は、全粒粉を配合した香ばしい生地に、食物繊維入りのクリームをサンドした新しい味わいが魅力。

9種類それぞれに異なる香りや余韻があり、一枚ずつじっくり味わえる贅沢な仕上がりです。

ベリーベリーやチョコバナナ、メロンといったフルーツの甘酸っぱさから、ローズハニーやカモミールアップルなどの華やかな香り。

さらに黒ゴマきな粉やコーヒーアーモンド、ココアソルトといった大人の味わいまで、幅広いフレーバーが揃います。

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ギフトにも映える華やかデザイン

9種の花々を描いた限定缶は、まるでブーケのような華やかさ。誕生日や母の日などの贈り物にもぴったりで、開ける前から心がときめくデザインです。

ラインアップは全4種で、9枚入りの「99thアニバーサリーゴーフル」は2,160円（税込）。

ベリーベリー・チョコバナナ・メロン・ローズハニー・カモミールアップル・キャラメルミルク・黒ゴマきな粉・コーヒーアーモンド・ココアソルトが各1枚ずつ入っています。

さらに、3枚入りの小箱タイプも展開。

フルーツミックス、アロマブレンド、ローストセレクトの3種がそれぞれ756円（税込）で、シーンに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

数量限定＆予約受付も実施

本商品は2026年5月1日（金）より発売され、神戸風月堂店舗や一部百貨店、公式オンラインショップで購入可能。

発売に先駆けて、2026年3月18日（水）～4月27日（月）の期間には事前予約も受け付けています。

数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。特別な節目を彩る、今しか出会えないゴーフルです。

今だけの贅沢なひと箱を♡

99周年という特別な節目にふさわしい、華やかで奥深い味わいのゴーフル♡ひと口ごとに広がる香りや余韻は、日常に小さな幸せを届けてくれます。

自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりな限定スイーツ。この機会に、心ときめく一箱を手に取ってみてはいかがでしょうか♪