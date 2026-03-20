セサミストリート×ビオレ 冷タオル限定発売♡猛暑対策に可愛いひんやりケア

猛暑が続く日本の夏に嬉しいアイテム「ビオレ 冷タオル」から、セサミストリートデザインの限定パッケージが登場します。ひんやりとした使い心地はそのままに、エルモやクッキーモンスターをイメージしたカラーで、見た目も楽しくアップデート♡通勤やお出かけ、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍する夏の必需品として、今年も注目を集めそうです。

セサミコラボの限定デザイン

今回の限定商品は、世界中で愛されるセサミストリートとのコラボレーション。オリジナルパッケージには人気キャラクターがデザインされ、持っているだけで気分が上がる仕上がりです。

タオルカラーは、エルモをイメージしたピンクと、クッキーモンスターをイメージしたブルーの2色展開。用途や気分に合わせて選べる楽しさも魅力です♪

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ひんやり感が続く機能性

ビオレ 冷タオルは、のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*1 冷却シート。厚手のシートにたっぷり含まれた冷却ウォーターが熱を吸収し、気化熱の作用で肌のほてりを逃がし続けます。

首にかけて使える50cmの大判サイズ（50cm×20cm）で、通勤・通学やレジャーにもぴったり。さらに、ヒアルロン酸配合で肌にやさしく、メントール配合でひんやり感が長続きします。

ビオレ 冷タオル セサミストリートデザイン

内容量：5包入り

カラー：ブルー／ピンク

発売日：2026年3月16日（月）数量限定発売

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

*2 ビオレ 冷タオル花王出荷実績2020年2月1日～2025年11月30日

夏を可愛く快適に過ごそう♡

機能性と可愛さを兼ね備えたセサミストリートコラボのビオレ 冷タオルは、暑さ対策をもっと楽しくしてくれるアイテム。

日常使いはもちろん、アウトドアや旅行にもぴったりです。数量限定なので気になる方は早めのチェックがおすすめ♡今年の夏は、ひんやり心地よく、そして可愛く乗り切ってみてはいかがでしょうか♪