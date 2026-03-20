トム・ホランド主演、（MCU）版『スパイダーマン』第4作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の初予告編が公開された。ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」に関連する要素も確認されているが、今後のストーリーに影響を及ぼす可能性はあるのか？「ボーン・アゲイン」ショーランナーのダリオ・スカルダパンと製作総指揮のサナ・アマナットが見解を語っている。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の予告編には、既報の通りパニッシャーことフランク・キャッスルが登場。「ボーン・アゲイン」シーズン1ではキングピン／ウィルソン・フィスク市長に監禁されたのち脱出していたが、予告編では道路の中央でスパイダーマンと激しく対峙する姿が描かれている。

さらに注目すべきは、フィスクのアシスタント兼政治顧問のシーラ（サブリナ・ゲバラ）らしき女性が、スパイダーマンに“市の鍵”を手渡すシーンだ。本来これは市長が授与する名誉であること、そしてフィスクが自警団を違法化した経緯を踏まえると、作中のニューヨーク市政に何らかの変化が生じた可能性がある。

果たして『ブランド・ニュー・デイ』の展開は、「ボーン・アゲイン」シーズン3に影響を与えるのか？米からの質問に、アマナットは「どう答えればいいかわからないけど」としつつ、現時点での見解として次のように語った。

「（影響があるとは）思わない。それに、あるべきじゃないと思います。私たちは、語るべき物語を必要な形で続けていくつもりです。私たちにとって、シーズン2は多くの点ですごく重要なシーズンです。物語がどこへ向かうのかは分かるでしょう。なので、基本的には独立した作品であるべきです。ただ最新のカットを観ていないので、分かりません。」

スカルダパンはMCUとは「距離を置いてる」としたうえで、「巨大なユニバースは大好きですが、僕らはその片隅で物語を描いているんです。それがすごく楽しい」と、作品の立ち位置の違いを強調。以前にも、製作陣には「あいつらはアップタウン、俺たちはダウンタウン」という認識があり、「僕たちはヘルズキッチンの世界、ニューヨークという世界の中に、小さな領域を持っている感じです」といた。

一方でキャスト陣は、将来的なクロスオーバーに前向きだ。『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）でカメオ出演を果たしたデアデビル役チャーリー・コックスは、アベンジャーズへの参加について「今まで以上に可能性は高いと思う。アベンジャーズの映画や、『スパイダーマン』作品などに出演できたら最高だ」と。キングピン役のヴィンセント・ドノフリオは権利問題の壁にしつつ、スパイダーマンとの対決に意欲を見せている。

「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は2026年3月25日よりにて独占配信。『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日（金）日米同時公開。

Source:Comicbook.com(, )