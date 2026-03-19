卒業式も今週、来週がピーク。それが終われば4月には入学式。もちろん保護者が参加する場合、着用する服や靴はもう準備OKなのだが、ちょっと待って！東京ソワールの公式インスタグラム(@tokyosoir_official）で、フォーマルを知り尽くした同社の先輩ママがあると便利な持ち物5選を紹介している。



【写真】確かに！あれば便利 でも忘れがちな持ち物

1 A4が入るサブバッグ 「資料配付や証書、記念品などをもらい、帰りに荷物が増えました。サブバッグはマストアイテム」



2 携帯用スリッパ 「体育館で行う場合、持参の室内履きに履き替えることが多いです。外履きを入れる袋を持っていくと安心」



3 ビデオカメラ 「当日は写真・動画をたくさん撮るので、カメラと予備バッテリーを忘れずに！」



4 ストールやカイロ 「春先の開催ですが天候によって、まだ会場の中は寒い場合も。前日に天気予報をしっかりチェック」



5 ヘアバレッタやシュシュ 「卒入学式の時期は、風邪の強い品も多く、さっと髪を整えられるヘアアクセサリー持参がおすすめです」



いずれも当日着用する服に合わせた色目や、落ち着いたデザインを選んでおくと、式典の雰囲気を壊さない。新たに購入する場合、サブバッグなどは黒を選べば、これからも様々な場面で長く使用できる。

気候や天気の変わりやすい季節だけに、準備は怠りなく！



（よろず～調査班【ライフ】）