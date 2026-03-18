Eggs ’n Things「桜ブロッサムパンケーキ」発売！ 甘酸っぱい苺や抹茶クリームで味変も可能
「Eggs ’n Things」は、3月20日（金）から4月20日（月）までの期間、「桜ブロッサムパンケーキ」をはじめとする春限定メニューを、国内全店舗で販売する。
【写真】桜香る爽やかなドリンクも！ 春限定メニュー詳細
■春を感じる桜メニュー
今回登場するのは、春風にふわりと舞い散る桜をイメージしたパンケーキや、桜が香るドリンク、春の息吹を味わうフードなど、季節を満喫できる期間限定メニュー。
「桜ブロッサムパンケーキ」は、ほのかな酸味と塩味の、口どけなめらかな桜のレアチーズクリームで仕上げたパンケーキ。抹茶クリームと、桜風味のふわふわホイップクリームで味の変化を楽しめる。
またフードには、ハワイの伝統料理であるカルアポーク（豚肉の蒸し焼き）と旬の菜の花を合わせた「カルアポークと菜の花のホットサンド」を用意。とろける半熟卵とコク深いチェダーチーズが重なり、香ばしく焼いたパンとともに楽しめる贅沢なサンドウィッチだ。
さらに、甘く優しい桜の香りに酸味の効いた爽やかなドリンク「桜レモネード」も展開され、パンケーキと合わせて春のカフェタイムを彩るラインナップとなっている。
【写真】桜香る爽やかなドリンクも！ 春限定メニュー詳細
■春を感じる桜メニュー
今回登場するのは、春風にふわりと舞い散る桜をイメージしたパンケーキや、桜が香るドリンク、春の息吹を味わうフードなど、季節を満喫できる期間限定メニュー。
「桜ブロッサムパンケーキ」は、ほのかな酸味と塩味の、口どけなめらかな桜のレアチーズクリームで仕上げたパンケーキ。抹茶クリームと、桜風味のふわふわホイップクリームで味の変化を楽しめる。
さらに、甘く優しい桜の香りに酸味の効いた爽やかなドリンク「桜レモネード」も展開され、パンケーキと合わせて春のカフェタイムを彩るラインナップとなっている。