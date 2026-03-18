MLB2026年シーズンが日本時間3月26日に開幕します。ロサンゼルス・エンゼルスに所属しMLBで活躍を続ける菊池雄星選手は、世界最高峰の舞台で戦うために、どのようなことを考え実践してきたのでしょうか。今回は、菊地選手がMLBでの苦闘を支える日々の習慣を綴ったエッセイ『こうやって、僕は戦い続けてきた。 ｢理想の自分｣に近づくための77の習慣』より一部引用、再編集してお届けします。

【写真】菊池雄星「ダルビッシュさんの影響力は、マウンド上でのパフォーマンスに留まらず、プロ野球界全体の常識と意識を根底から変えました」

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ダルビッシュ有さんから「探究心」を学ぶ。

メジャーリーグに来てから、あらゆるチームメイトが口を揃えて「ダルビッシュのスライダーは７種類ぐらいあって、さらに全方向に曲がるボールがある。何が来るか全く読めない」と言います。僕にとって、ダルビッシュ有さんという存在は、まさにそんな規格外の投手であり、幼い頃からの憧れそのものでした。

僕がまだ小学生だった頃、東北高校に在学中だったダルビッシュさんのピッチングを見るため、高校野球の東北大会へ何度も足を運びました。しなやかな腕の振りから放たれる１５０キロのストレート、そして打者の手元で変化する「七色の変化球」。その一球一球に完全に心を奪われていました。プロ入り後、北海道日本ハムファイターズで躍動する姿を見ては、「これが日本ナンバーワンの投手なんだ」と、憧れは感動へと変わっていきました。

ダルビッシュさんの影響力は、マウンド上でのパフォーマンスに留まらず、プロ野球界全体の常識と意識を根底から変えました。

投球術はもちろんのこと、当時まだ多くの選手が手探りだったトレーニング理論や栄養に関する専門的な知識を、ＳＮＳを通じて惜しみなく発信し続けてくれました。それにより、プロ野球選手の意識が高まり、理論的トレーニングが当たり前の文化となりました。まさに、球界における知の「草分け」的な存在なのです。

憧れの人と話すチャンス

そんな雲の上の存在である憧れの人と、ハワイで食事をご一緒する機会に恵まれました。このチャンスを逃すまいと、僕は聞きたいことをノートにびっしりと書き込み、万全の準備でその日を迎えました。投手としての心構え、練習方法、思考法……聞きたいことは山ほどありました。

ところが、いざ席に着くと、むしろダルビッシュさんのほうからたくさんの質問をいただきました。僕のトレーニングについて、コンディショニングについて、次から次へと質問を投げかけてくださったのです。



『こうやって、僕は戦い続けてきた。 ｢理想の自分｣に近づくための77の習慣』（著：菊池雄星／PHP研究所）

何より衝撃的だったのは、僕の話を一度も遮ることなく、最後まで真剣に耳を傾けてくださったことでした。

僕が伝えられることなど何もなく、終始恐縮してばかりの僕の話に、「それ、買ってみるわ」と、なんと、その場で僕が使っているトレーニング機器をスマートフォンで注文していました。

忘れられない学びの場

さらに、リビングのテーブルに目をやると、そこに置かれていたのは、３００ページはあろうかという分厚い本。表紙には大きく「ビタミンＣ」と書かれていました。

「ビタミンＣだけで、これほど分厚い学術書が書けるものなのか……」

そんな素朴な疑問と同時に、それを読み解くダルビッシュさんの底知れぬ向上心に、僕はただただ脱帽するしかありませんでした。

日米通算２００勝を超える日本野球史上最強ピッチャーの一人。そのダルビッシュさんが、今なお新しい知識を渇望し、後輩の話に耳を傾け、良いと思ったものはすぐに試してみる。その探究心がダルビッシュさんを特別な存在たらしめているのだと、僕は痛感しました。あの日の出来事は、僕にとって単なる食事会ではなく、一流とは何か、成長し続けるとはどういうことかを、その背中をもって教えてもらった、忘れられない学びの場となりました。

※本稿は、『こうやって、僕は戦い続けてきた。 ｢理想の自分｣に近づくための77の習慣』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。