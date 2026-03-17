堀江貴文氏プロデュース「WAGYUMAFIA」監修ポテチに新作チリ味、山椒×唐辛子のWの刺激
【モデルプレス＝2026/03/17】ファミリーマートでは、堀江貴文氏プロデュースの会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA」監修のもと開発した、「ポテトチップス ULTRA SPICE」および「ポテトチップス ULTRA GARLIC」を、2026年3月24日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。
【写真】ファミマで「ウマ娘5周年」コラボ決定
今回、コラボポテトチップスの新フレーバーとして、唐辛子と和風スパイスである「山椒」を組み合わせた「ポテトチップス ULTRA SPICE」が新登場。袋を開けた瞬間に漂うスパイスの香りと、山椒×唐辛子の2つの刺激によるピリリとした辛さが特徴だ。隠し味の粉末みそが奥行きのあるコクを生み出し、刺激の中にもコクを感じる濃厚な味わいに仕上がっている。
2021年の登場以来、累計販売数140万食のヒットを記録している「ポテトチップス ULTRA GARLIC」も再販売が決定。ガーリックの強烈な香りと、国産和牛のビーフエキスを配合することで旨みが詰まった、店で食べる焼肉のような味わいを堪能できるにんにくを効かせたポテトチップスだ。
ファミリーマートとの挑戦もついに5回目！今年は「ULTRA SPICE」だ。山椒×唐辛子のダブルパンチ、チリの刺激に痺れと香りが突き抜ける。そこに味噌のコクを重ねて、ただ辛いだけじゃない、止まらない中毒仕様に仕上げた。気づけばもう一枚、また一枚と手が伸びるはず。もちろん大好評のULTRA GARLICも再登場。今年も“刺激的なULTRA”を、ぜひ楽しんでほしい。 （modelpress編集部）
【価格】216円（税込233円）
【発売地域】全国 ※数量限定
【Not Sponsored 記事】
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◆「WAGYUMAFIA」監修ポテチに初のチリ味
今回、コラボポテトチップスの新フレーバーとして、唐辛子と和風スパイスである「山椒」を組み合わせた「ポテトチップス ULTRA SPICE」が新登場。袋を開けた瞬間に漂うスパイスの香りと、山椒×唐辛子の2つの刺激によるピリリとした辛さが特徴だ。隠し味の粉末みそが奥行きのあるコクを生み出し、刺激の中にもコクを感じる濃厚な味わいに仕上がっている。
◆累計140万食のポテチ「ULTRA GARLIC」も待望の復活
2021年の登場以来、累計販売数140万食のヒットを記録している「ポテトチップス ULTRA GARLIC」も再販売が決定。ガーリックの強烈な香りと、国産和牛のビーフエキスを配合することで旨みが詰まった、店で食べる焼肉のような味わいを堪能できるにんにくを効かせたポテトチップスだ。
◆堀江貴文氏コメント
ファミリーマートとの挑戦もついに5回目！今年は「ULTRA SPICE」だ。山椒×唐辛子のダブルパンチ、チリの刺激に痺れと香りが突き抜ける。そこに味噌のコクを重ねて、ただ辛いだけじゃない、止まらない中毒仕様に仕上げた。気づけばもう一枚、また一枚と手が伸びるはず。もちろん大好評のULTRA GARLICも再登場。今年も“刺激的なULTRA”を、ぜひ楽しんでほしい。 （modelpress編集部）
■ポテトチップス ULTRA SPICE／ULTRA GARLIC
【価格】216円（税込233円）
【発売地域】全国 ※数量限定
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