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「私だけ負担を強いられるのはおかしい」夫から就労を促された47歳専業主婦が語る年金と家事のリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】児童手当150万円…専業主婦47歳の年金インタビュー」を公開した。47歳の専業主婦が、夫からの就労要請を機に自身の年金やライフプランを見直す様子が語られ、「私だけ負担を強いられるのはおかしい」という家事分担への切実な本音が飛び出した。



対談は、7歳年下の会社員の夫と小学生の子供を持つ女性の家庭事情からスタート。ある日、夫から「社会保険に入る働き方が良いんじゃないか」と強く就労を促されたことが、年金について調べ始めたきっかけだと明かす。しかし、現在の家事割合は「10対0」で自身が全てを担っている状況。「私が外で働きに行くと、ただただ私のやる事が増えるだけ」と不満をこぼし、夫の言動を箇条書きにしてAIに「モラハラですか？」と判定させ、それを本人に突きつけたというエピソードを披露し、苦笑いを浮かべた。



また、7歳年下の夫との老後資金の不安を解消するため、自作のライフプラン表を持参。一方で、子供の児童手当については「おろすのが大変な銀行をあえて選んで」と話し、一切手をつけずに約150万円を貯蓄しているという堅実な一面も見せた。



終盤では、自身の20代を振り返る。社会保険が完備されていない職場で正社員として働き、年金が未納状態になってしまった過去を告白。「大人が教えないんだったら、結局年金って何のため払うの？」と当時の無知を悔やみ、「年金払わないといけないよ」と若い世代への教育の重要性を真剣な表情で訴えかけた。夫婦間のリアルな衝突から、過去の失敗を教訓に前を向く姿まで、等身大の専業主婦の歩みが詰まった対談。お金に向き合うことの重要性を改めて考えさせられる内容となっている。