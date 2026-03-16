先着でICカード風しおり・エコバッグなどがもらえる！「紀伊國屋書店 池袋店」オープン記念キャンペーン開催中

2026年3月14日、旭屋書店池袋店は「紀伊國屋書店池袋店」に店名が変更しました。

新屋号として生まれ変わることを記念して、同日から「紀伊國屋書店池袋店に行ってみよう！誕生記念キャンペーン♪」を開催しています。

本好きの心をくすぐるノベルティ

3月14日から4月30日まで、紀伊國屋書店 新宿本店の各階レジカウンターでは、「ICカード」風の限定しおりを会計時に3万枚限定で配布（1会計につき1枚）。

何度もくりかえし池袋店に通ってほしい、そんな願いが込められたデザインです。

限定しおりを紀伊國屋書店 池袋店のレジカウンターで提示し、1000円以上購入した先着500人は、「オリジナルブックカバー」がもらえます。

紀伊國屋書店 池袋店では3月14日から20日までの期間、2つのキャンペーンも同時開催。

店頭で2000円以上購入した各日先着100人に、オリジナルエコバッグを配布。

さらに、期間中に店頭で買い物をすると、Vポイントが5倍になります。

なお、雑貨や金券販売など、一部対象外となる商品があります。

しおりとブックカバーの配布は、無くなり次第終了です。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）