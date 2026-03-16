セザンヌのこれ買ってよかった！30代の大人女子が買うべき名品7選

こんにちは！元CAの美容ライターRilaです。ドラッグストアなどでも買えるセザンヌのコスメ。今回は、プチプラなのにトレンド感たっぷりで大人女子にぴったりなアイテムをご提案します。筆者の推しコスメばかりなので、ぜひ最後までチェックしてくださいね♡

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プチプラに見えない白みピンクのラメ♡

セザンヌ シングルシャイニーアイシャドウ 02 サクラプリズム 550円（税込）



550円で買える優秀な単色ラメ。まぶたにのせると繊細なラメがキラキラと輝いてお気に入りです！

ほんのり白みピンクで派手すぎないから大人女子の涙袋メイクにおすすめですよ◎



底見え確定のフェイスカラー♡

セザンヌ フェイスグロウカラー 03 ロマンスグロウ 660円（税込）

セザンヌのコスメの中でも筆者がとくにヘビロテしているアイテム。ハイライトとチークが1つになっていて、普段使いにはもちろん、旅行のときやメイク直しにも大活躍しています♡

色味や質感もデパコス級です！

何本もリピ買い必須のアイブロウペンシル♡

セザンヌ 超細芯アイブロウ 06 ベリーブラウン 550円（税込）

ものすごく極細のアイブロウペンシル。眉毛が少ない部分に、毛を1本1本描くことができて助かっています。

筆者の推しカラーは、ほんのり赤みがかったベリーブラウン♡

目の下に仕込んでくすみ防止に♡

セザンヌ パールグロウニュアンサー N2 ライラックムード 660円（税込）

夕方になって鏡を見ると目の下がドヨンとくすんで、お疲れ顔に見えることありませんか？

こちらのラベンダーパールを目の下の三角ゾーンに仕込んでおくと、くすみ知らずの明るい印象が続く気がしています！

ピンクブラウンの垢抜けアイライナー♡

セザンヌ アイジェニックカラーライナー 20 ロージーブラウン 891円（税込）

大人女子に使ってほしいピンクブラウンのアイライナー。黒のアイライナーほどハッキリしすぎないので、垢抜けたやわらかい印象のアイメイクが完成しますよ。

スルスルと描きやすくてヨレにくいところも◎

サラサラ肌になれる大人気下地♡

セザンヌ 皮脂テカリ防止下地 ピュアラベンダー 660円（税込）



ノーファンデの日に愛用している下地。塗るとサラサラな質感になって、テカリや毛穴やくすみの目立たない仕上がりに♡

しっかり肌を保湿してから塗ると、ほどよいツヤ肌をつくることができます◎



やわらかい印象になれるマスカラ♡

セザンヌ 耐久カールマスカラ 04 グレージュ 638円（税込）



オフィスメイクに重宝している淡いグレージュのマスカラ。ブラックでもブラウンでもない絶妙な色味がかわいいですよね♡

まつげのカールが長持ちするので何本もリピ買いしているアイテムです！

セザンヌで大人女子が買うべきコスメをご紹介しました！プチプラなのにかわいくて使いやすい名品ばかりなので、参考にしていただけるとうれしいです♡

