前田智徳が「現役の時に出会いたかった」と語る！プロ直伝、しなやかな体を手に入れる下半身セルフケア
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関節ケアの第一人者、角田紀臣氏のYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【超簡単】肩関節と下半身のセルフケア｜前田智徳もついに変化を実感!?」を公開した。ゲストに元プロ野球選手の前田智徳氏を迎え、日常の何気ない動作に潜む関節のズレの原因と、その簡単なセルフケア方法を紹介している。
動画で角田氏は、座っている時でも足の裏をしっかり地面につけることが、体の軸を保つ上で重要だと解説。足を投げ出すような楽な座り方は、かかとの関節がズレる原因になると指摘する。実際に前田氏がその姿勢を取ると、「これラクじゃないですか？」と問いかけるが、角田氏は「ダメなんです」と一蹴。関節のズレを防ぐためには、足の裏全体を地面と平行になるように接地させることが正しい座り方だとした。
また、仰向けで寝る際に、掛け布団の重みでつま先が外側に向いてしまうことも関節のズレを助長するという。対策として、かかとの位置を少し外側に開くように意識すると、自然とつま先が内側を向き、ズレを予防できると説明した。
さらに、内転筋を鍛えるトレーニングにも言及。股関節を安定させる筋肉は太ももの真ん中にあるため、膝の間ではなく太ももの中間地点でボールなどを挟む方が、股関節の正しい使い方を促進できると解説した。
一連の指導と施術を受けた前田氏は、「僕が現役の時に出会いたかった」と感嘆の声を漏らした。日々の何気ない癖が体の不調につながっていることもある。動画で紹介されている簡単なケアを日常に取り入れ、関節のズレを予防してみてはいかがだろうか。
動画で角田氏は、座っている時でも足の裏をしっかり地面につけることが、体の軸を保つ上で重要だと解説。足を投げ出すような楽な座り方は、かかとの関節がズレる原因になると指摘する。実際に前田氏がその姿勢を取ると、「これラクじゃないですか？」と問いかけるが、角田氏は「ダメなんです」と一蹴。関節のズレを防ぐためには、足の裏全体を地面と平行になるように接地させることが正しい座り方だとした。
また、仰向けで寝る際に、掛け布団の重みでつま先が外側に向いてしまうことも関節のズレを助長するという。対策として、かかとの位置を少し外側に開くように意識すると、自然とつま先が内側を向き、ズレを予防できると説明した。
さらに、内転筋を鍛えるトレーニングにも言及。股関節を安定させる筋肉は太ももの真ん中にあるため、膝の間ではなく太ももの中間地点でボールなどを挟む方が、股関節の正しい使い方を促進できると解説した。
一連の指導と施術を受けた前田氏は、「僕が現役の時に出会いたかった」と感嘆の声を漏らした。日々の何気ない癖が体の不調につながっていることもある。動画で紹介されている簡単なケアを日常に取り入れ、関節のズレを予防してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
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日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。