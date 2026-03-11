サッカー大国で広まる「野球旋風」の余波 伊紙が伝えた“米国産代表”へのいわれなき批判「“イタリア人ではない”と鼻を摘まむ人もいる」【WBC】
元ヤンキースのセルベリ監督が率いるチームは、ケミストリーを深め、上質なチームへと変貌を遂げた(C)Getty Images
「イタリア人は自国にこれほど強力な代表チームがあることを突然知った」
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での熱戦が連日のように話題となる野球界にあって、“アッズーリ旋風”が起きている。
「アッズーリ（イタリア語で青の複数形）」の異名を聞いて、真っ先に思い浮かべるのは過去4度の世界制覇の実績を持つサッカーのイタリア代表だろう。だが、今まさに世界を虜にしているのは、野球のイタリア代表である。その反響は「サッカー大国」でも大きくなっており、現地時間3月12日には、他でもないジョルジャ・メローニ首相が議会演説の場で「WBCで、我が野球イタリア代表が、野球の強豪であるアメリカ代表に勝利しました！」と声高に語ったほどだ。
【動画】強いぞイタリア！ベンチではエスプレッソが用意され…
実際、今大会のイタリアは卒のない堅実な野球で数多の激闘を勝ち抜いてきている。アメリカ代表やメキシコ代表と同居するB組に入った1次ラウンドでは、破竹の4連勝。下馬評を考えれば、「望外」と言える結果で首位通過を決めた。
アメリカ、そしてメキシコを撃破する恐れ知らずの精鋭軍団だが、そのほとんどがアメリカ生まれ、アメリカ育ちの選手たちで構成されている。ゆえに馴染みの薄い“ジョカトーレ（イタリア語で選手の意味）”の存在はイタリア・メディアでも、驚きを持って紹介されている。
イタリア屈指のネットワークを誇る大手紙『La Gazzetta dello Sport』は、「イタリア人の大半は、一体なぜ、何が起きているのかさえ分からないまま、自国にこれほど強力な代表チームがあることを突然知った」と国内の反応を報道。「突然、すべてが爆発した。イタリア人は、ある日、映画『トゥルーマン・ショー』のジム・キャリーのような気分になった。周りの誰もが野球がいかに美しく、いかに壮大で、いかに爽快であるかを知った」とも続ける同紙は、野球界を席巻する“イタリア代表”に対するシビアな意見も伝えている。
「野球に関して、イタリア国内でこれほどの大々的に報道されたことはかつてなかった。新聞、テレビ、ウェブサイト、SNS、ストーリーテラーでさえも。まさに驚異的だと言っていい。もっとも、『イタリア人から見れば、“イタリア人ではない”』と鼻を摘まむ人々からの批判もなかったわけではない。実際、彼らは厳密な意味でのイタリア人ではないからだ。
大西洋の向こう側で野球を学び、ずっとプレーしてきた彼らはイタリア・スポーツ界を代表しているわけではない。WBCの規定がかなり緩いため、多くの選手はイタリアのパスポートさえ持っていない。それでも彼らがイタリア代表であるのは、熱意を持ってそうあることを選んだからだ」
選手たちがベンチでエスプレッソを嗜む光景もお馴染みとなった(C)Getty Images
変化を見せ始めた野球代表への見方
いわば「イタリアにルーツを持っているだけ」の選手たちの躍動に批判的な目もなかったわけではない。それでも檜舞台で、伝統の青いユニフォームを身に纏って連戦連勝を重ねた彼らの躍進は、国内の見方を変えている。
選手たちについて「野球のイタリア代表には何百万人ものイタリア人の物語があり、なぜ彼らがイタリアを代表すべきではないのか。（批判は）理解に苦しむ」と綴った同紙は、代表チームの編成を取り仕切ったネッド・コレッティGMのコメントを伝えている。
「私はこの若者たちに、曽祖父、祖父、そして両親が、より良い生活を求めてアメリカに渡ってきたことを思い出させた。ニューヨークの地下鉄建設に貢献したのは誰だったのか、そしてエンパイア・ステート・ビルの建設に貢献したのは誰か。そうイタリア人だ。だから誇りを持って行動してほしい。十分に勝てれば、誰も私たちを異質な集団と見なすことはない」
その上で、同紙は改めて今大会で野球代表がもたらした影響を訴えている。
「この奇妙でありながら記憶に残る日々は、実に様々な影響を与えている。イタリアでは野球が話題になり、アメリカではイタリアが話題になっている。まるで夢のようで、現実のこととは思えないのだ」
世界的に大きな反響をもたらしているイタリアの野球代表。サッカー大国でも広まった存在感は、WBC、ひいては野球の価値を高める意味でも貴重なものとなった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]