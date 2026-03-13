漫画家の五箇野人さんの漫画「海外でお釣りがもらえなくて悶絶。」がインスタグラムで1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

作者が中南米を旅行中に、お店でジュースを買ったときのこと。おつりで渡そうとした店員の男性が、突然お札のにおいを嗅ぎ始めて…という内容で、読者からは「そのまま渡さない、誠実さがすてき」「どこに違和感を覚えたのか気になる！」などの声が上がっています。

店主が瞬時に見抜いたものとは…

五箇野人さんは、インスタグラムやX、ブログ「五箇野人の海外旅日記」などで作品を発表しています。五箇野人さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「海外でお釣りがもらえなくて悶絶。」を描いたきっかけを教えてください。

五箇野人さん「会計のやりとりでお札のにおいを嗅がれたのは初めてでした。理由も含めてとても印象に残ったので、漫画で皆さんに共有したいと思いました」

Q.店員の男性が突然お札のにおいを嗅ぎ始めたとき、どう思いましたか。

五箇野人さん「そんな理由があるとは思いもよらなかったので、はじめはとても困惑しました」

Q.中南米では、このような出来事はよくあるのですか。

五箇野人さん「中南米に限らず、海外で両替やお金のやりとりをする際は、『偽札に注意』とよく言われます。頭では理解していたのですが、偽札の存在をこんなに身近に感じたのはこのときが初めてでした」

Q.見た目では、偽札と分からないものなのでしょうか。

五箇野人さん「手に取りましたが、自分にはまったく分かりませんでした。現地の人には分かるような、何か特徴があったのかもしれません。大将（店員の男性）はお札を見てすぐに気付いていました。大将自身が受け取ったときは、まとめてやりとりしたお札の中に混じっていたのかもしれませんね」

Q.これまでに、お釣りを偽札でもらってしまうようなトラブルはありませんでしたか。

五箇野人さん「気付いていないだけかもしれませんが、これまでにそういうトラブルはありません」

Q.漫画「海外でお釣りがもらえなくて悶絶。」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

五箇野人さん「においで判別できる意外性と、大将の誠実さに関するコメントをいただきました。自分もまさにそこが心に残った部分なので、共感していただけてよかったです」