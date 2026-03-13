2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ ¡ÈDiscover U!!!¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¿·¤·¤¤¥¸¥Ö¥ó¡É¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµðÂç¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª

¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼&ÊÔ½¸Ã´Åö¤¬¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£

260303_0753


260303_0219


¢£¥Ñ¡¼¥Æ¥£´¶ËþÅÀ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤¬¥­¥å¡¼¥È¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ç¤µ¤é¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯

²Ú¤ä¤«¤Ê25¼þÇ¯µ­Ç°¥Õ¥í¡¼¥È¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¥½¥ó¥°¡ØThe Power of U¡Ù¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥¯Ãæ¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë°áÁõ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¡ª¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¿¶¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤è¤¦¡£

¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë


260303_0237


¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£&¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢Ã¸¤á¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤äÌÏÍÍ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤ÎÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦¥ß¥ß¥£¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥À¥Ü¥Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÉÕ¤¤¤¿¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¹¤Æ¤­¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ä¡¢¤â¤³¤â¤³¥Ñ¥Ë¥¨¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£

¥À¥Ë¥¨¥ë¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥óÊÁ¤¬¡ª


¥ß¥ß¥£¤Ã¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡£Âµ¤ä¥Õ¥ê¥ë¤¬µ»¥¢¥ê¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï´ö²¿³ØÌÏÍÍ


¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤Ë¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Î»æ¥Æ¡¼¥×¤äÆùµå¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÊÁ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î°áÁõ¤âË¹»Ò¤«¤é¥¿¥¤¥Ä¤Þ¤Ç¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ç¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

260303_0336


260303_0316


¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥í¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥í¡¼¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£

¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥í¡¼¥É¤òºÌ¤ë


260303_0203


¢£¾Ð¤Ã¤¿¤ê¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤Ã¤¿¤ê¡ÄÉ½¾ðË­¤«¤Ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤â°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹

ÊÔ½¸Ã´Åö¤¬ÂçÁû¤®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤º¤«¤óNo.0025¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬25É¤È¯À¸¡ª¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¡¢¤ª¤ä¤¹¤ßÃæ¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¤Ë¤È¤­¤á¤­¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂçÎÌÈ¯À¸Ãæ¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ï¥ê¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤á¡¢Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤ÈÌÑÁÛ¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¡Ä¡ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤êË«¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£

¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤


ÇØÃæ¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡¢¸«¤Æ¡Á¡ª


¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÏÅÓÃæ¤ÇÄä»ß¤·¡¢¡Ö¡ÈÄ¶Discover U!!! ¡É¥¿¥¤¥à¡×¤ËÆÍÆþ¡£¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¥ë¡¼¥È¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤â¥²¥¹¥È¤âÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¥À¥ó¥¹¡ª»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¾Ð¤¨¤ë¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£

¡ÈÄ¶Discover U!!! ¡É¥¿¥¤¥à¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤â¥²¥¹¥È¤â´Ø·¸¤Ê¤·¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤í¤¦


¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î·²¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Ê¤ß¤Î¤ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¡¢¤½¤é¤ò¤È¤Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä!!¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥é¥¤¥¿¡¼&ÊÔ½¸Ã´Åö¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£

260303_0738


260303_0700


Í­ÎÁ¤ÎÆÃÊÌ´Õ¾Þ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥«¡¼¡õ¥¦¥£¥Ë¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥«¡¼¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£¥­¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢´Ö¶á¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤â¤Ç¤­¤ë¤«¤â¡ª

¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥«¡¼¤¬À¹¤ê¾å¤²¤ëÆÃÊÌ´Õ¾Þ¥¨¥ê¥¢


¡ÖNO LIMIT! ¥Ñ¥ì¡¼¥É ¡ÁDiscover U!!! ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Á¡×¤Ï¡¢2027Ç¯1·î11Æü(·î)¤Þ¤Ç¡£¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡£

260303_0162


260303_0378


¼èºà¡¦Ê¸=¾åÅÄ²ê°Í

»£±Æ=¾¾°æ¥Ò¥í¥·

²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó

MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.

(C) Nintendo

TM and (C) 2026 Sesame Workshop

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6022501

(C) Walter Lantz Productions LLC

SING TM & (C) 2026 Universal Studios

(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.

¢¨µ­»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµ­Åù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£