¡ÚUSJ¡Û25É¤¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦ÅÐ¾ì¡ª¥Õ¥í¡¼¥È¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¥ë¡¼¥ëÌµÍÑ¤Î¥À¥ó¥¹¥¿¥¤¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë25¼þÇ¯¥Ñ¥ì¡¼¥ÉÇ®¶¸¥ì¥Ý
2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)¤Ë³«¶È25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ ¡ÈDiscover U!!!¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¿·¤·¤¤¥¸¥Ö¥ó¡É¤Ë½Ð¹ç¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµðÂç¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤â¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ª¤á¤«¤·¤·¤Æ¡¢25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª
¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼&ÊÔ½¸Ã´Åö¤¬¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿ÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢£¥Ñ¡¼¥Æ¥£´¶ËþÅÀ¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê°áÁõ¤¬¥¥å¡¼¥È¡£¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Õ¥é¥Ã¥°¤Ç¤µ¤é¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯
²Ú¤ä¤«¤Ê25¼þÇ¯µÇ°¥Õ¥í¡¼¥È¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢¿·¥Ñ¥ì¡¼¥É¥½¥ó¥°¡ØThe Power of U¡Ù¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥¯Ãæ¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥ß¥Ë¥ª¥ó¡¢¥»¥µ¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¢¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë°áÁõ¤Ç¼¡¡¹¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏºÇ¹âÄ¬¡ª¥Þ¥¹¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò¿¶¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤è¤¦¡£
¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£&¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢Ã¸¤á¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿§¤äÌÏÍÍ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤ÎÁÐ»Ò¤ÎËå¡¦¥ß¥ß¥£¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥À¥Ü¥Ã¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÉÕ¤¤¤¿¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¹¤Æ¤¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ä¡¢¤â¤³¤â¤³¥Ñ¥Ë¥¨¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤âÃíÌÜ¤ò¡£
¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤Ë¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤Î»æ¥Æ¡¼¥×¤äÆùµå¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÊÁ¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î°áÁõ¤âË¹»Ò¤«¤é¥¿¥¤¥Ä¤Þ¤Ç¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ç¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥í¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥Ï¥Æ¥Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥í¡¼¥É¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£¾Ð¤Ã¤¿¤ê¥¹¥ä¥¹¥äÌ²¤Ã¤¿¤ê¡ÄÉ½¾ðË¤«¤Ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤â°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹
ÊÔ½¸Ã´Åö¤¬ÂçÁû¤®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤º¤«¤óNo.0025¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬25É¤È¯À¸¡ª¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Ë¥¦¥¤¥ó¥¯¡¢¤ª¤ä¤¹¤ßÃæ¡Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë¥Ý¡¼¥º¤äÉ½¾ð¤Ë¤È¤¤á¤¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂçÎÌÈ¯À¸Ãæ¤Î¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Ï¥ê¥¢¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¤¿¤á¡¢Êú¤Ã¤³¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤ÈÌÑÁÛ¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¡Ä¡ª¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤×¤êË«¤á¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£
¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÏÅÓÃæ¤ÇÄä»ß¤·¡¢¡Ö¡ÈÄ¶Discover U!!! ¡É¥¿¥¤¥à¡×¤ËÆÍÆþ¡£¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Þ¥ë¡¼¥È¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤â¥²¥¹¥È¤âÆþ¤êÍð¤ì¤Æ¥À¥ó¥¹¡ª»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¾Ð¤¨¤ë¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã´¶¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤Î·²¤ì¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Ê¤ß¤Î¤ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤È¡¢¤½¤é¤ò¤È¤Ö¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤ä!!¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥é¥¤¥¿¡¼&ÊÔ½¸Ã´Åö¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¼¤Ò¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¤Ç¡£
ÍÎÁ¤ÎÆÃÊÌ´Õ¾Þ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥«¡¼¡õ¥¦¥£¥Ë¡¼¡¦¥¦¥Ã¥É¥Ú¥Ã¥«¡¼¤¬¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢´Ö¶á¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤â¤Ç¤¤ë¤«¤â¡ª
¡ÖNO LIMIT! ¥Ñ¥ì¡¼¥É ¡ÁDiscover U!!! ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Á¡×¤Ï¡¢2027Ç¯1·î11Æü(·î)¤Þ¤Ç¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë25¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸=¾åÅÄ²ê°Í
»£±Æ=¾¾°æ¥Ò¥í¥·
²èÁüÄó¶¡¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
MINIONS TM & (C) 2026 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2026 Sesame Workshop
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6022501
(C) Walter Lantz Productions LLC
SING TM & (C) 2026 Universal Studios
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
TM & (C) 2026 Universal Studios. All rights reserved.
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
