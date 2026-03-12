¡Ö¼ê»ý¤Á40¥³°Ê¾å¡×ÈþÍÆÄÌ¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤¬È©¿ÈÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡Ö¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÇÇã¤¨¤ë¡×¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÌ¾ÉÊ
²½¾ÑÉÊ¸¡Äê£±µé¡¢²½¾ÑÉÊÀ®Ê¬¸¡Äê£²µé¡¢¥³¥¹¥á¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤È¡¢ÈþÍÆ´Ø·¸¤Î¸¡Äê¤òÂ¿¿ô»ý¤ÄGISELeÊÔ½¸Ä¹¤ÎK¡£¤½¤ó¤ÊÈþÍÆ¥Þ¥Ë¥¢¤ÊÊÔ½¸Ä¹¤¬¡¢¼ÂºÝ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥á¤ò¥ì¥³¥á¥ó¥É¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç»î¤µ¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡×
¡Ö¿ô¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢40¸Ä°Ê¾å¡Ê¼«Ê¬¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡£¼ê¸µ¤Ï°Õ³°¤È¿Í¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤·¡¢¼ê¸µ¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¤éÀ¶·é´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡£PC¤Çºî¶È¤·¤Æ¤ëºÝ¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¥ì¥¤¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤ë¤ÈÈþ°Õ¼±¤â¾å¤¬¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî°ì¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤µ¡ª ÅÉ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËPCºî¶È¤â²ÄÇ½
¥×¥í¡¦¶ÈÌ³ÍÑ¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÈþÍÆ¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¹ØÆþ¡£»ä¤ÏEC¤Ç¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ê1200±ß¤¯¤é¤¤¡Ë¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯»ÈÍÑ´¶¤¬ºÇ¹â¡ª¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤¸¤ß¤¬¤è¤¯¡¢¼«Ê¬»Ë¾å¥¤¥Á¤Ù¤¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÅÉ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤«¤éPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤â»Ø¤ÎÀ×¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÁÍý¤âOK¤È¤Î¤³¤È¡£Å·Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ìµ¹áÎÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë»È¤¦¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡×
¡ÚPOINT¡Û¿Í´Ö¤ÎÈé»é¤Ë¶á¤¤¥ª¥ì¥¤¥ó»À¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤à¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ò¥Þ¥ï¥êÌý¡Ù¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡£Â¾¤Ë¤â¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Î¤ß¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤ÎÁ°¤äÅÓÃæ¤Ç»È¤¨¤ë¡£
ÌëÀìÍÑ¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ëÏÃÂêºî¤ò¸·Áª
¡ÚÁ´5Áª¤Î°ìÍ÷¡Û¢äÈþÍÆÄÌ¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤¬È©¿ÈÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡Ö¼ê¸µ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¡×¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Î·æºî