LOTポーランド航空は、東京/成田〜ワルシャワ線の期間増便を拡大する。

すでに、3月29日から5月27日（日本発翌日）と10月1日から23日まで週9往復、9月2日から30日（同）まで週8往復運航すると発表している。

さらに、7月1日から8月31日までと9月1日から30日まで、週3往復を追加運航する。これにより夏スケジュールには、最大週11往復を運航する。機材はボーイング787型機を使用する。ワルシャワ発4月12日、東京/成田発4月13日は運休する。

■ダイヤ

LO1080 東京/成田（08：15）〜ワルシャワ（15：30）／月（3月29日〜5月28日）、月・木・土（7月2日〜8月31日）、月・火・土（9月5日〜30日）

LO1080 東京/成田（11：45）〜ワルシャワ（18：55）／木（3月29日〜5月28日）

LO1080 東京/成田（12：00）〜ワルシャワ（19：15）／水・金（10月2日〜24日）

LO080 東京/成田（22：50）〜ワルシャワ（06：00+1）／毎日

LO1079 ワルシャワ（10：40）〜東京/成田（06：30+1）／日（3月29日〜5月28日）

LO1079 ワルシャワ（10：55）〜東京/成田（06：35+1）／水・金・日（7月1日〜8月31日）、月・金・日（9月4日〜30日）

LO1079 ワルシャワ（14：10）〜東京/成田（10：00+1）／水（3月29日〜5月28日）

LO1079 ワルシャワ（14：35）〜東京/成田（10：15+1）／火・木（10月1日〜23日）

LO079 ワルシャワ（22：50）〜東京/成田（18：30+1）／毎日