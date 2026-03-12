この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、ダブルダッチスクールの経営者にインタビューする動画を公開。広告代理店などでの会社員生活を経て起業した29歳の男性が、その原動力が仲間への「劣等感」だったと明かし、現在の仕事は「天職」だと語った。



登場したのは、ダブルダッチスクールの代表を務める29歳の男性経営者。約300人の生徒が在籍しているというスクールを運営しており、現在の月収は「30万ちょい」とのこと。今後事業を拡大し、収入を上げていく段階だと笑顔で話した。



以前は広告代理店や人材会社で働いていたといい、現在の仕事への転身で「正直（給料は）下がった」と明かす。しかし、来年にはプラスに転じる見込みだと前向きな姿勢を見せた。



全くの異業種からダブルダッチの世界に飛び込んだ理由を尋ねられると、「劣等感」がきっかけだったと告白。高校時代から続けていたダブルダッチだったが、周りの仲間たちがプロプレイヤーとして活躍していく中、自分だけが普通のサラリーマンであることに焦りを感じたという。「ダブルダッチっていうスポーツでかましたい」という強い思いが、起業への道を開いた。



現在の仕事について「天職ですね、めっちゃ」と断言。「毎日のように仕事してるんすけど、何の苦でもない」と充実した表情で語った。将来の夢は、ダブルダッチを通して「人生豊かになる人を増やしたい」こと。仲間との出会いの創出や、ダブルダッチを仕事にする人を増やすことで、業界全体を盛り上げていきたいという。



最後に貯金額を問われると、「ほぼないです」と笑いながら即答。今欲しいものは、共に事業を大きくしてくれる「仲間」だと語り、情熱あふれる一面をのぞかせた。