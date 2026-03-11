「ふたりで大好きな猫のアニメ見てたのに勢いあまって止めちゃって、ブチギレられてる」



【動画】「こら！」 動画に熱中する猫に痛烈ツッコミ炸裂！

そんなコメントとともに投稿された動画が、Xで大きな反響を呼んでいます。映っているのは、キジトラ猫の「ムギ」ちゃん（4歳・女の子）と、茶白猫の「肉太郎」くん（1歳・男の子）。実はムギちゃん、飼い主さんが出張中のため、現在一時的に預けられ、肉太郎くんと一緒に過ごしています。



このとき、ふたりは並んでノートパソコンの画面を見つめ、仲良く動画鑑賞中。しかし事件は突然起こりました。動く映像に興奮した肉太郎くんが、キーボードに勢いよくタッチ。その瞬間、無情にもアニメはストップしてしまいます。



楽しみにしていた時間を遮られたムギちゃんは、間髪入れずに「何すんのよ！」と言わんばかりの猫パンチをお見舞い。鮮やかな一撃に、思わずクスッとさせられます。



さらに続く投稿では、「最終的にこの見方で落ち着きました」と、ノートパソコンを逆さまにして画面をタブレット状にするという“物理的解決”を披露。この投稿は3.4万件超の“いいね”を集め、「そりゃ怒られるわ（笑）」「最高にかわいい修羅場」など、多くの人を笑顔にしています。投稿したXユーザー・肉太郎さん（@yasai_oishi_zo）にお話を伺いました。



「見せて」とせがむほどアニメ好き

ーー当時の状況を教えてください。



「肉太郎は、おうちで毎日、YouTubeでアニメを見ているそうなので、我が家でも見せてあげています。自分から『見せて』とせがむこともしばしば。このときは、ムギと一緒に猫が紐を追いかけるアニメを見ていました」



ーーこの展開を目にした感想は？



「『肉太郎（笑）。わろた』ですね」



ーームギちゃんと肉太郎くんは、ふだん、どんな様子ですか。



「ムギは、おっとりとしていて静かに寝て過ごしたいタイプです。肉太郎は、好奇心旺盛な子で、ムギに遊んでほしくてよくくっついています。最初のころは、肉太郎がしつこくしすぎて、ムギに怒られていましたが、今はとても仲良しになりました」



映像が止まった瞬間の「絶望の空気」と、その後の完璧なオチ。リプライ欄には、猫たちの人間味あふれるリアクションを面白がる声が殺到しています。



「めっちゃかわいい」

「そりゃ怒られるわ（笑）」

「最近見た猫動画で1位です」

「ほんとにブン殴られてるw」

「おま……何してくれとんねん」

「このふたりに癒やされている」

「最高にかわいい修羅場すぎて草w」

「パンチのタイミングがマジで怒ってる（笑）」

「ほんとに『なにやっとんねん！』って感じでウケる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）