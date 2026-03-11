頼んだ覚えのない荷物が届いたオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。誤配の連絡をしたいのにカスタマーサポートには連絡がつかない!?エッセイ漫画『友達にあげた』を紹介するとともに話を聞く。

【漫画】本編を読む

■カスタマーサポートの連絡先が見つからない！

『友達にあげました』03


『友達にあげました』06


住所や部屋番号はあっているのに、宛名が違う荷物がポストに入っていた。誤配の場合どうすればいいのかわからず、とりあえずカスタマーサービスの連絡先を調べた。しかし、ネットショッピングあるあるで、カスタマーセンターの連絡先がわからない。誤配の場合の対処法も記載はされていない。

『友達にあげました』08


『友達にあげました』10


ようやく連絡先が見つかり、かけると「誤配の場合、商品は破棄してよい」と言う。「もらっていいんだー」と喜んだオムニウッチーさん。荷物を開封してみると、よくわからない木製の箱がでてきた。納品書を確認すると「押し寿司型」だった。「絶対自分で買わないから逆に嬉しい」というコメントもあれば、「絶妙に汎用性が無さそうなもの」「どうせならもっと使える物が良かったですね」などの声が届く。

取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)

