【ネット通販】カスタマーサポートの連絡先がわかりづらい！誤配された商品の対処法にイライラ【作者に聞く】
頼んだ覚えのない荷物が届いたオムニウッチー(@omni_uttii821)さん。誤配の連絡をしたいのにカスタマーサポートには連絡がつかない!?エッセイ漫画『友達にあげた』を紹介するとともに話を聞く。
【漫画】本編を読む
■カスタマーサポートの連絡先が見つからない！
住所や部屋番号はあっているのに、宛名が違う荷物がポストに入っていた。誤配の場合どうすればいいのかわからず、とりあえずカスタマーサービスの連絡先を調べた。しかし、ネットショッピングあるあるで、カスタマーセンターの連絡先がわからない。誤配の場合の対処法も記載はされていない。
ようやく連絡先が見つかり、かけると「誤配の場合、商品は破棄してよい」と言う。「もらっていいんだー」と喜んだオムニウッチーさん。荷物を開封してみると、よくわからない木製の箱がでてきた。納品書を確認すると「押し寿司型」だった。「絶対自分で買わないから逆に嬉しい」というコメントもあれば、「絶妙に汎用性が無さそうなもの」「どうせならもっと使える物が良かったですね」などの声が届く。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
