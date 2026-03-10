J.Y. Park、JYPの社内取締役を辞任へ TWICE・Stray Kids・NiziUら人気グループを輩出
【モデルプレス＝2026/03/10】JYP EntertainmentのCCO・J.Y. Park（パク・ジニョン）が社内取締役を辞任することがわかった。3月10日、現地メディアが報じた。
【写真】J.Y. Park「パパの顔してる」娘2人との貴重ショット
現地メディアによると、JYPエンターテインメントは「パク・ジニョンが社内取締役を辞任する」「3月26日に開かれる株主総会で社内取締役の再選任手続きを踏まない予定」と公式コメントを通じて明らかにした。今後については、アーティストとしてのクリエイティブ活動、後輩アーティストの育成およびK-POP産業のための新たな対外業務に集中するという。
J.Y. Parkは1971年12月13日生まれ。1994年歌手デビューを果たし、歌手、作曲家、制作者として活躍。JYPエンターテインメントの設立者・総括プロデューサーで、TWICE、Stray Kids、NiziUをはじめとした人気アーティストを多数輩出している。2025年には、大統領直属組織である新設の「大衆文化交流委員会」共同委員長に任命された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】J.Y. Park「パパの顔してる」娘2人との貴重ショット
◆J.Y. Park、社内取締役を辞任へ
現地メディアによると、JYPエンターテインメントは「パク・ジニョンが社内取締役を辞任する」「3月26日に開かれる株主総会で社内取締役の再選任手続きを踏まない予定」と公式コメントを通じて明らかにした。今後については、アーティストとしてのクリエイティブ活動、後輩アーティストの育成およびK-POP産業のための新たな対外業務に集中するという。
◆J.Y. Park、TWICE・Stray Kidsなど輩出
J.Y. Parkは1971年12月13日生まれ。1994年歌手デビューを果たし、歌手、作曲家、制作者として活躍。JYPエンターテインメントの設立者・総括プロデューサーで、TWICE、Stray Kids、NiziUをはじめとした人気アーティストを多数輩出している。2025年には、大統領直属組織である新設の「大衆文化交流委員会」共同委員長に任命された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】