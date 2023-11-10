【モデルプレス＝2023/11/10】JYP EntertainmentのJ.Y. Park（パク・ジニョン）氏が、11日放送の日本テレビ系『世界一受けたい授業』（19時56分〜）に出演。一番好きなJ-POPアーティストを告白した。【写真】NiziU、J.Y.Parkとデビュー祝う集合ショット公開◆J.Y. Park「世界一受けたい授業」に先生として出演2PM、TWICE、Stray Kidsらを生んだ世界的音楽プロデューサーで、日本国内ではNiziUを輩出したオーディション番組『Nizi P