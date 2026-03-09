WBC・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日、東京ドームの1次ラウンド・プールCで韓国が豪州に7-2で勝利した。2勝2敗で3か国が並んだが、「失点率の差」により2位となり4大会ぶりの1次ラウンド突破。準々決勝に進出した。突破条件の「5点差」を巡り、試合中に「敗退」と「突破」が二転三転する超劇的な展開だった。試合後、リュ・ジヒョン監督は歓喜の胸中を明かした。

1試合を残し3勝0敗の日本の1位通過は決定済で、韓国、豪州、台湾に2位通過の可能性が残される状況。韓国はこの試合、9回決着の場合は「2失点以内かつ5点差以上の勝利」という難しい突破条件を突き付けられた。しかもキム・ヘソン内野手（ドジャース）が前日の台湾戦で左手の指を負傷し、スタメン落ち。不振の韓国系米国人のシェイ・ウィットコム内野手も外して臨んだ。

2回に5番ムン・ボギョンが2号2ランを2点を先制。3回に3番イ・ジョンフ、5番ムン・ボギョンそれぞれのタイムリー二塁打で4-0に。この時点で、まだ「敗退」の状況。5回にムン・ボギョンにタイムリーが飛び出し、初めて「突破」の条件をクリア。しかし、6回に3番手ソ・ヒュンジョンが被弾。5-1で4点差となり、わずか5分で再び「敗退」に転落したが、激動の展開は終わらない。

その裏に1番キム・ドヨンのタイムリーで1点を追加。6-1とし、またも「突破」に。「5-0」からわずか20分の出来事だった。8回にタイムリーを打たれ、6-2で「敗退」に。ところが、最後の9回表に1点を奪い「突破」に。裏をしのいで7-2の5点差で勝利した。勝利の瞬間、ナインはグラブを放り投げ、まるで優勝したかのような大喜び。なかには涙で立ち上がれない選手もいた。ベンチ裏の通路でも雄たけびが響いた。

感極まった様子だった指揮官はしばらくして会見に出席。韓国ファンが長く待ち望んだ8強について問われ、「非常に厳しい1次ラウンドだった。チェコ戦の勝利以降、日本戦から今日にいたるまで外にオープンに話すことはできなかった。投手運用など、困難な点もあった。選手たちが最後に集中力を発揮してくれた。これまでのプロセス、試合に臨む姿勢、こういったものが一つになってよい結果が出せたと思う」と打ち明けた。

その上で「私が監督としてのキャリアを続けてきた中で、人生において一番の試合だと思う。私の野球人生において最も重要な試合でよい結果を出せた。選手たちやコーチングスタッフ、KBOの協力が集まった結果だ」と胸を張った。

この日は3失点した時点で敗退濃厚になる厳しい状況。若い投手陣が最後の1点を与えず、指揮官は「（突破条件は）得点以上に難しいのが失点を増やさないということ。今まで失点をかなり許していたことも事実。今日の試合だけは、投手力で勝たなければならない。そういった覚悟があった。若い投手がそういった重圧に勝ったということ」と称えた。

韓国は3大会連続で1次ラウンド敗退。日本戦は今大会を含め、引き分けを挟んで11連敗と長く低迷していた。今大会は決勝トーナメントの地、マイアミに行くことを目標に得点の際には「飛行機ポーズ」を披露。壮絶なサバイバルに生き残り、念願の準々決勝進出を決めた。



（THE ANSWER編集部）