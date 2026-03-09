辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“初水族館”ショット公開「可愛すぎる」「生後7ヶ月ってあっという間」と反響
【モデルプレス＝2026/03/09】タレントの辻希美が3月8日、自身の公式ブログを更新。家族で水族館を訪れた様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「可愛すぎる」0歳5子が水槽越しに笑顔を見せる姿
辻は「今日は品川水族館に行ってきました」と報告し、家族ショットを複数枚投稿。水族館の看板とともに、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした辻と夫でタレントの杉浦太陽、三男・幸空（こあ）くんが思い思いのポーズをとる仲睦まじい姿が収められている。「沢山お魚見ながら イルカショーも見れて 楽しかったです」と記し、クラゲを見つめる夢空ちゃんやイルカの等身大パネルと背比べする幸空くんの微笑ましい写真も公開。「お昼ごはんはテラスで食べて ザ休日な日曜日でした」とテラス席やトンネル水槽を背に笑顔を見せる夢空ちゃんとの2ショットを披露し、「また行きたいね」と締めくくっている。
また、同日更新された杉浦のInstagramでも家族で水族館を満喫する様子を収めた写真を複数枚載せ、「夢空の7ヶ月 初水族館」と夢空ちゃんにとっては初めての水族館だったことを明かしている。
この投稿は「本当に幸せそう」「みんな可愛すぎる」「夢空ちゃんの初めての水族館、素敵な思い出になったね」「生後7ヶ月ってあっという間」「家族の時間を大切にしていて素敵」と反響を呼んでいる。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳5児のママタレ「可愛すぎる」0歳5子が水槽越しに笑顔を見せる姿
◆辻希美、水族館での家族ショット披露
辻は「今日は品川水族館に行ってきました」と報告し、家族ショットを複数枚投稿。水族館の看板とともに、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこした辻と夫でタレントの杉浦太陽、三男・幸空（こあ）くんが思い思いのポーズをとる仲睦まじい姿が収められている。「沢山お魚見ながら イルカショーも見れて 楽しかったです」と記し、クラゲを見つめる夢空ちゃんやイルカの等身大パネルと背比べする幸空くんの微笑ましい写真も公開。「お昼ごはんはテラスで食べて ザ休日な日曜日でした」とテラス席やトンネル水槽を背に笑顔を見せる夢空ちゃんとの2ショットを披露し、「また行きたいね」と締めくくっている。
◆辻希美の投稿に「みんな可愛すぎる」と反響
この投稿は「本当に幸せそう」「みんな可愛すぎる」「夢空ちゃんの初めての水族館、素敵な思い出になったね」「生後7ヶ月ってあっという間」「家族の時間を大切にしていて素敵」と反響を呼んでいる。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】