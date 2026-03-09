「湾岸Ｓ」（８日、中山）

武豊に続く、ＪＲＡ史上２人目の大偉業だ。デビュー４１年目を迎えた横山典弘騎手（５８）＝美浦・フリー＝が８日の中山９Ｒ・湾岸Ｓをマイユニバースで制し、ＪＲＡ通算３０００勝という金字塔を打ち立てた。８６年のデビュー以来、２万１８５２戦目での大台到達。ＪＲＡ重賞１９０勝、Ｇ１・２８勝の名手はこれからも歩みを止めるつもりはなし。若手の見本として、存在感を示し続ける構えだ。

“馬が人を育てる”とよく聞きます。典さんが育ててもらった馬ってどの馬ですか？そんな質問をしたことがある。少し間があいた後、こう説明してくれた。「横山典弘＝ライアン。そう言う人は多いと思う。あの馬が俺の名前を上げてくれたし、そのおかげで今がある」。デビュー４年目に出会い、クラシックは皐月賞３着、ダービー２着、菊花賞３着と涙をのんだが、９１年宝塚記念を制したメジロライアン。当方も想像していた馬だ。

ところが、話はここで終わらない。「でもな、それまでに未勝利だろうが、１勝クラスだろうが、色んな馬と出会って、何頭も乗って、下手なレースも勝ったレースもあって。そして、ライアンを頼まれて出会うわけ。急に“ライアンは横山典弘に乗せよう”ってならない。“この馬に育てられた”なんてないんだよ」。多くの馬と培った経験が騎手・横山典弘を育て、ＪＲＡ通算３０００勝の金字塔を打ち立てた。

２１年の秋だった。マテンロウレオでクラシックを勝ちたい−。栗東滞在は昆師のそんな願いに応えたことがきっかけと聞く。調教の合間、青いベンチに腰かける典さんの周りには、自然と人が集まる。福永師が「ジョッキーも調教師も、若手もベテランもみんな典さんに聞きにくる。そして、みんな“へぇ〜馬ってそうなんですか”って驚く。すごい人。栗東にいる今の時間はみんなにとって貴重」と話したのを思い出す。関係者にとって教本の存在でもある。（デイリスポーツ・井上達也）