BE:FIRST5周年イヤーの幕開けを飾る一曲！「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する「BE:FIRST ALL DAY」が先行配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが5月6日に発売するニューシングルの表題曲「BE:FIRST ALL DAY」が、3月16日に先行配信されることが決定した。

■「生涯BE:FIRSTであること」を胸にさらなる高みを目指すナンバー！

2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーだ。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

5月6日の発売に先駆け、3月16日に先行配信が決定。同日にはMVもBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。一足先にTeaser映像も公開されたので、まずはこちらを楽しもう。

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■ライブ情報

『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』

05/16（土）東京・味の素スタジアム

05/17（日）東京・味の素スタジアム

■【動画】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」Teaser映像

■関連リンク

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/