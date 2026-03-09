BE:FIRST5周年イヤーの幕開けを飾る一曲！「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する「BE:FIRST ALL DAY」が先行配信決定
BE:FIRSTが5月6日に発売するニューシングルの表題曲「BE:FIRST ALL DAY」が、3月16日に先行配信されることが決定した。
■「生涯BE:FIRSTであること」を胸にさらなる高みを目指すナンバー！
2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーだ。
制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。
5月6日の発売に先駆け、3月16日に先行配信が決定。同日にはMVもBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。一足先にTeaser映像も公開されたので、まずはこちらを楽しもう。
■リリース情報
2026.03.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
2026.05.06 ON SALE
SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」
■ライブ情報
『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』
05/16（土）東京・味の素スタジアム
05/17（日）東京・味の素スタジアム
■【動画】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」Teaser映像
