WBC取材のため来日

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは連日、熱戦が繰り広げられている。連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が連勝と好発進する中、来日している海外記者が東京ドームのお気に入りポイントを紹介している。

米衛星ラジオ局「シリウスXM」のチャンネル「MLBネットワークラジオ」でホストを務めるダニ・ウェクセルマン氏は7日、自身のXを更新。「東京ドームでのお気に入りのポイント（順不同）」として、以下のようにつづった。

「1.各選手に専用の応援歌と振り付けがあること」

「2.ファーストピッチの時に、空席が一つもないこと」

「3.スコアに関係なく、ファンが一球一球に熱中していること」

「4.球場（のトイレ）にさえビデがついていること」

外国人が先進的な日本のトイレに驚くことは多く、ウェクセルマン氏も感激した様子だった。

WBC連覇を狙う侍ジャパンは、初戦の台湾戦で大谷翔平が先制の満塁弾。第2戦の韓国戦でも大谷が本塁打を放つなど、連勝と好発進した。



（THE ANSWER編集部）