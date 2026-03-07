愛猫を亡くした悲しみと向き合う第一歩

愛猫を亡くした悲しみは、言葉では言い表せないほど深いものです。大切な家族の一員であった猫との別れは、日常生活に大きな空白を作り出します。

そのためまずは「この悲しみは当然の感情である」と自分自身を認めてあげることが大切です。

悲しみのプロセスには個人差があり、すぐに立ち直れる人もいれば、長い時間を必要とする人もいます。

そしてペットロスは「5段階のプロセス」を経るとされています。それは否認→怒り→取引→抑うつ→受容という段階です。

このプロセスを無理に急がせようとせず、自分のペースで向き合うことがポイント。

特に愛猫と過ごした空間や思い出が詰まった場所では、強い感情が湧き上がることもありますが、それは自然な反応だと自分に言い聞かせましょう。

日常生活で実践できるセルフケア方法5つ

愛猫を亡くした後、日常生活を送るのが困難に感じることもあるでしょう。そんな時には、無理のない範囲で以下のようなセルフケアを取り入れてみてください。

1.悲しい気持ちを受け止める

先にも少し述べましたが、まずは悲しみを全て受け入れましょう。

愛猫との別れは誰にとっても大きなダメージです。悲しみや寂しさ、時には自責の念や虚無感が湧き上がるのは自然なことといえます。

そのためこうした感情を無理に抑え込もうとせず、日々の中で「今は悲しい」と感じる自分を認めるのがまずは大切な一歩です。

2.ルーティンの変更

これまで愛猫と共有していた時間帯（食事や時間など）に別の活動を取り入れることで、喪失感を和らげましょう。

例えば、朝の10分間を瞑想や軽いストレッチに充てるなど、少しでも心がリフレッシュできる活動がおすすめです。

3.思い出の整理

すぐにできなくても構いませんが、写真や動画をアルバムにまとめたり、お気に入りのおもちゃを特別な箱に保管したりしてみましょう。

少しずつですが、愛猫の死を受け入れやすくなります。

4.家族や同じ経験をした人と話す

悲しみはひとりで抱え込むほど苦しくなってしまいがちです。

そのため信頼できる友人や家族に、自分の気持ちや思い出を語ることで、心の重荷を少し軽くしましょう。

ほかにも、SNSなどでペットロスを経験した人と話すのも心強い支えになります。

5.感情の記録

日記や手紙に思いを綴ることで、心の整理がしやすくなります。

「今日は3回泣いてしまった」「あの場所を通ると胸が苦しくなる」など、具体的な感情を言葉にしてみましょう。

新しい猫を迎えるのは気持ちを「整理」できてから

愛猫を亡くした後は、「もう二度とペットを飼わない」と決める人もいれば、「新しい猫と出会うことで癒やされたい」と考える人もいます。

どちらが正解ということはありませんが、新しい猫を考える際には注意点があります。

それは愛猫を「代替」しようとするのではなく、全く別の猫として迎え入れる心構えです。

新しい猫を迎えるときも最初の猫を迎え入れたときのように、「この子を幸せにしたい」という気持ちがなければいけません。

新しい猫を迎え入れるタイミングは人によって異なるので、具体的にいつになれば…とは考えなくて良いですが、新しい猫を迎える前に、愛猫の思い出をきちんと整理できているかどうかを確認しましょう。

まとめ

愛猫との別れは、言葉では言い表せない深い寂しさや悲しみを残します。しかし、その痛みは飼い主が愛情深く接してきた証でもあるでしょう。

回復までの時間は人それぞれであり、一進一退を繰り返すのが普通です。昨日より今日、今日より明日と、少しずつ心が軽くなる瞬間が増えていきます。

ペットロスだと感じたときは愛猫との絆を心に刻みながら、自分らしいセルフケアを丁寧に進めていきましょう。

心の痛みは必ず和らぎ、いつか静かに微笑める日が訪れるはずです。