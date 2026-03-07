Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の間、300万点以上の製品がお買い得になる「新生活セール」を開催しています。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売中。

ティファールは、オンライン限定の電気ケトル「パフォーマ ロック」（容量0.8Ｌ）を15％オフの3,030円（税込）で販売しています。

【オンライン限定】ティファール 電気ケトル 0.8L シンプル 転倒お湯もれロック 省スチーム設計 「パフォーマ ロック ホワイト」 軽量コンパクト KO1611JP ティファール(T-fal) Amazon ポチップ ポチップ

約750gと持ちやすい軽さがうれしいパフォーマ ロック。水を入れたらスイッチを押して待つだけ。コップ1杯分なら約1分で沸騰するので、忙しい朝や急な来客でも慌てる必要がありません。

倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能のほか、お湯が沸くと自動的にスイッチが切れる「自動電源オフ」や、うっかり水を入れ忘れても空だきする心配がない「空だき防止機能」も装備。注ぎ口から蒸気が出にくい「省スチーム設計」で沸騰時に蒸気によるやけどの危険性も軽減されるなど、安全面もしっかり配慮されています。

フタを回して持ち上げるだけでサッと給水ができ、広い開口部で内部のお手入れがしやすく、いつでも清潔を保てるのもポイントです。

「あっという間にすぐに沸く！」でおなじみのティファールの安心･安全なコンパクトケトル、この機会にぜひチェックしてみてください。

3000円とお買い得な電気ケトルをAmazonでチェック！

※この記事のリンクから商品を購入すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

