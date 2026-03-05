窓から雪を見せてもらった猫ちゃんのリアクションが反響を呼んでいます。話題の投稿は46万回以上表示され、3万件を超える「いいね」を獲得しています。

雪を見た猫ちゃんのナイスリアクション

Xアカウント「蛭塚都」に投稿されたのは、雪を見た猫ちゃんの反応です。投稿者さんは猫ちゃんに窓から雪を見せてあげたところ、振り向いた猫ちゃんの表情が「ビックリ！」だったのだそう。ひげにも力が入っていて、興奮している様子が伝わってきます。

猫が窓の外を見るのは、自分の縄張りのパトロールや、エンタメとして見ていると言われています。

いつもの外の景色が雪で真っ白になり、投稿者さんに「いつもと違うよ！白いのは何！？」と伝えていたのかもしれませんね。猫ちゃんの反応を見て投稿者さんも満足だったそうです。

猫ちゃんの驚愕リアクションに共感の声

雪に驚く猫ちゃんを見たXユーザーたちからは「いつもの風景と違うからニャルソック的には重大事案発生なのかな」「普段と違う景色で驚きますよね」といった声が寄せられていました。

Xアカウント「蛭塚都」では、可愛い猫ちゃんたちの写真や、投稿者さんのお仕事の情報などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「蛭塚都」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。