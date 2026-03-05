ワシワシ麺と濃厚スープの相性抜群！コンビニラーメンは麺の進化がハンパない【趣味と遊びの“新定番”】

【趣味と遊びの“新定番”】

コンビニラーメンのクオリティが爆上がり中！ 特に麺の進化には目を見張るものがあるという。さっく3大コンビニのラーメンをチェック。その完成度の高さにリピ確定だ!!

コンビニに入って最近よく目に付くのが、美味しそうなラーメンの数々。華城ここあさんも、「最大の進化は、麺のクオリティにあると感じています。二郎系特有のワシワシとした食感の極太麺がレンジ調理で再現できるようになったことは、まさに革命と言えます」とコンビニ麺に太鼓判を押す。

「バリエーションも豊かになりました。コシの強い細麺や、小麦の香りがしっかりと立ち上がる本格派など、スープの個性に合わせた最適な麺が開発されています。有名店監修の“再現系”もさらに深掘りされており、行列に並ぶことなく名店の魂を感じられるのは、多忙な現代人にとって大きな魅力です」

体重130kgグルメ系 YouTuber

華城ここあさん

YouTubeチャンネル『ここちゅぅぶ』にて、大食い、料理、VLOGなどの動画を、日・水・金の週3回19時に投稿。「美味しいものを、楽しく食べる！」をモットーに、食べることの楽しさを発信している

＜ライフスタイル編＞

コンビニラーメン

■極太麺ワシワシで規格外のボリューム！

セブン‐イレブン

「中華蕎麦 とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 極太麺ワシワシ」（734円）

フタを開けた瞬間に広がるにんにくの香りと、商品名に違わぬ分厚い「デカ豚」の存在感に圧倒されました。「ワシワシ感」を極めた極太麺は濃厚なスープに負けない力強い食感があり、最後の一滴まで完食！（華城さん）

千葉・松戸の銘店「中華蕎麦とみ田」監修の豚骨醤油ラーメン。背脂にんにくを現行品の約1.5倍に増量し、より濃厚に。全粒粉入りの小麦を使用した食べ応えのある極太麺は、噛むほどに小麦の風味が広がる。

▲味のポイントにもなる背脂にんにく。ラードで油脂感を、たまり醤油で醤油感をアップさせている

▲同じく「とみ田」監修の家系ラーメン。家系の特長である厚みのある中太麺は、3種類の国産小麦粉を配合した

■スパイスの効いた濃厚スープと極太麺

ローソン

「旨辛! 満腹濃厚豚ラーメン」（697円）

ワシワシ麺の満足感と、トッピングの味噌に溶け込む爽やかな山椒の香りが絶妙。パンチはあるのに食べやすく、二郎系初心者さんにもオススメの一杯です。ガッツリ食べたい欲求を、幸せな気分で満たしてくれます（華城さん）

豆板醤、唐辛子、山椒、黒胡椒を合わせたスパイスを、定番の満腹濃厚豚ラーメンにトッピング。焼豚にラー油を和えることで旨辛が増している。濃厚スープに負けない極太のワシワシ麺も食べ応え抜群だ。

■濃厚スープと太めちぢれ麺の相性抜群

ファミリーマート

「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」（698円）

ワシワシ麺なのに啜り心地が良く、乳化した濃厚スープも本格的。ニンニクと醤油がしっかり効いていて、チャーシューもお店のようなクオリティ。二郎系の醍醐味が詰まった、中毒性の高い圧巻の一杯です（華城さん）

二郎インスパイア系として知られる大阪府を中心に展開するラーメン店「ラーメン荘 歴史を刻め」監修。豚骨ベースの濃厚なスープと、食べ応えのある太めのちぢれ麺の相性は抜群。嬉しい満腹感を実感できる。

