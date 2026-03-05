政治評論家が指摘するトランプ政権の「力による和平」予測不能な外交がもたらす知られざる背景
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家で作家の竹田恒泰氏が公式切り抜きチャンネルで「アメリカの電撃攻撃！トランプ大統領を怒らせるとどうなるか！？ニュースまとめ」を公開した。
動画では、アメリカのトランプ大統領が繰り広げる予測不能な外交や強硬な制裁措置について、数々の具体例を挙げながら自身の見解を語った。竹田氏はまず、「米、イラン核施設攻撃」と報じられた新聞記事のフリップを示し、トランプ大統領が「2週間以内に」とブラフをかけながら翌日に空爆を実施した事実を指摘。これをNetflixのドラマ『地面師たち』のセリフになぞらえ、トランプ大統領が「人類の歴史は土地の奪い合いだ」という理念を「実践している」との説を展開した。
続いて、AP通信がホワイトハウスの記者クラブから締め出された問題に言及。不当だとする裁判所の判決を受けたトランプ大統領が、メディアを平等に扱うために「通信社全部出禁」という措置を講じた姿勢に対し、「この発想がすごい」と感嘆した。また、ウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談が生放送で大喧嘩に発展した事態について、「こんなにおもろい首脳会談はない」と語り、台本なしの異例の展開だったと振り返る。
一方で、ロシア製品を輸入する国に100%近い関税を課すとする「米 露製品購入国に高関税」の新聞記事を紹介し、ロシア経済を締め上げる姿勢を示した。さらに動画終盤では、ベネズエラのマドゥロ大統領の拘束劇や、関税交渉を材料にタイとカンボジアの紛争を即時停戦させた「タイ・カンボジア、停戦協議へ」という記事を取り上げた。
「関税下げねぇぞ」の一言で和平を成立させた手腕を、驚きをもって伝えている。最後に竹田氏は、トランプ大統領の介入によって各国の紛争が左右される現状について、「アメリカ側の顔色を見ながらじゃないと地域間紛争も始められない」と指摘。「なかなか面白ぇなぁ」と、今後のトランプ外交が世界に与える影響に強い関心を示して動画を締めくくった。
動画では、アメリカのトランプ大統領が繰り広げる予測不能な外交や強硬な制裁措置について、数々の具体例を挙げながら自身の見解を語った。竹田氏はまず、「米、イラン核施設攻撃」と報じられた新聞記事のフリップを示し、トランプ大統領が「2週間以内に」とブラフをかけながら翌日に空爆を実施した事実を指摘。これをNetflixのドラマ『地面師たち』のセリフになぞらえ、トランプ大統領が「人類の歴史は土地の奪い合いだ」という理念を「実践している」との説を展開した。
続いて、AP通信がホワイトハウスの記者クラブから締め出された問題に言及。不当だとする裁判所の判決を受けたトランプ大統領が、メディアを平等に扱うために「通信社全部出禁」という措置を講じた姿勢に対し、「この発想がすごい」と感嘆した。また、ウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談が生放送で大喧嘩に発展した事態について、「こんなにおもろい首脳会談はない」と語り、台本なしの異例の展開だったと振り返る。
一方で、ロシア製品を輸入する国に100%近い関税を課すとする「米 露製品購入国に高関税」の新聞記事を紹介し、ロシア経済を締め上げる姿勢を示した。さらに動画終盤では、ベネズエラのマドゥロ大統領の拘束劇や、関税交渉を材料にタイとカンボジアの紛争を即時停戦させた「タイ・カンボジア、停戦協議へ」という記事を取り上げた。
「関税下げねぇぞ」の一言で和平を成立させた手腕を、驚きをもって伝えている。最後に竹田氏は、トランプ大統領の介入によって各国の紛争が左右される現状について、「アメリカ側の顔色を見ながらじゃないと地域間紛争も始められない」と指摘。「なかなか面白ぇなぁ」と、今後のトランプ外交が世界に与える影響に強い関心を示して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
竹田恒泰氏が断言「嘘つきは復帰できない」不祥事タレントの明暗を分ける“致命的な行動”とは
竹田恒泰「30万円ケチって4.2億円失うのは馬鹿」現金強盗事件を一刀両断
政治評論家・竹田恒泰氏が斬る報道の盲点「消費税の低い日本こそ最強のポテンシャル」
チャンネル情報
竹田恒泰チャンネルの公式切り抜きチャンネルです。 毎日短い動画で竹田先生の動画を公開いたします。 本家はこちら https://www.youtube.com/@takeda_ch
youtube.com/@takedacut YouTube