東京ドームでの前日練習でモタ氏、ネルソン氏と笑顔でガッチリとハグ

5日に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のプールCに向け、4日に東京ドームで前日練習に臨んだ野球日本代表「侍ジャパン」。グラウンド上でドジャースの大谷翔平投手と山本由伸投手が、見慣れた“相棒”たちと再会して熱いハグを交わす姿に、ファンから「胸アツすぎる」と歓喜の声が上がっている。

大谷と山本が笑顔で駆け寄った先には、ドジャースの地元放送局「スポーツネットLA」で実況を務めるスティーブン・ネルソン氏と、解説やリポーターでお馴染みのホセ・モタ氏の姿があった。日頃からドジャースの戦いを間近で伝え、選手たちとも良好な関係を築いている2人が東京ドームに集結。世界一を目指す大舞台を前に、大谷と山本は2人とガッチリとハグを交わし、旧交を温めた。

日本中が熱狂する侍ジャパンの練習場で見られた、ドジャースファミリーの絆を感じさせる心温まるワンシーン。世界中から熱視線が注がれる中でも、シーズン中と変わらないリラックスした表情を見せる両選手の姿は、本大会への順調な調整ぶりをうかがわせる。

この再会シーンがSNS上で拡散されると、日本のファンも大喜びの様子だった。「早速大谷くん、ネルソンさんとモタさんと挨拶したのか」「来てるのか」といった驚きの声に加え、「ドジャース地元放送局の方々とハグを交わす姿が印象的です」と熱い視線が注がれた。さらに「スターなのにこういう自然体な瞬間が最高すぎるよね」「やっぱり胸アツすぎる」と、大舞台の直前に見せたリラックスした素顔と絆に胸を打たれるファンが続出していた。（Full-Count編集部）