#Mooove!・姫野ひなのが2月25日発売の「DOLCE」で初表紙を飾り、アザーカット6点が公開された。

姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、担当カラーは青色。SNS総フォロワー数は200万人を超え、TikTokドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演。さらに、日頃から前向きな姿勢を大切にしており、SNSでは自身が作ったポジティブ変換ワード「#ひなポジ」も話題となっている。

グループとしては、2024年開催の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」 のメインステージ争奪戦で優勝し、デビュー当初から目標としていたTIFメインステージ出演を果たした。2025年5月に結成2周年を迎え、7月9日には初のCDをリリース。その後、4都市9会場でリリースイベントを開催し、あわせて8都市8公演の全国ツアーを完走した。

さらに、2025年8月には京セラドーム大阪で開催された 「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」 に初出演。そして、12月13日には、グループ史上最大キャパシティとなるLINE CUBE SHIBUYAで、新メンバーを迎えてのツアーファイナルを開催した。

姫野ひなの コメント

◆「DOLCE」初表紙出演おめでとうございます。

ありがとうございます！

裏表紙をさせていただいたりDOLCEさんにはたくさんお世話になってて、、まさか表紙を飾らせていただけるとは思ってなくてビックリしました！お顔ドアップなつよつよかわいい表紙、うれしすぎました！

◆今回の撮影で意識したことや、ここはぜひ注目してほしい！というお気に入りのカット、撮影エピソードがあれば教えてください。

冬の川沿いで撮影したのですが、マフラーに顔を埋めながら「本当に隣に君がいる」と思って、彼女感を全力で意識しました！

テーマが「バレンタイン」なので、みんなへの特別な贈り物になったらいいな。

ひなのを本命チョコだと思って、しっかり受け取ってくださいねっ！

あと、撮影で実際に食べたチョコレートが感動的に美味しくて……カットがかかるたびにパクパク食べてたら、スタッフさんが余った分をお土産に持たせてくれたんです（笑）。

おうちでも堪能しちゃいました！

ベッドの上で真っ白なお布団に包まったり、枕を投げ合ったりするカットは、とにかく無邪気な「ありのままのひなの」が出ているので、そこもぜひ注目してほしいです！

◆姫野さんにとって、いつも応援してくれる皆さんはどんな存在ですか？あらめて、感謝の気持ちを込めてメッセージをお願いします。

いつも応援してくださりありがとうございます！

よく、新しいお仕事先やまだ数回の現場に行くと、スタッフさんから「ひなのんのこと応援してる方々は愛がすごいよね」と言っていただけるんです。

それがすごくうれしくて。

私自身は当然のように皆さんの愛を感じていて、その応援がこうやって力になっているのですが、それが周りの方にも伝わっているんだ！って思うと、本当に幸せな気持ちになります。

ひなのが諦めそうになった時も、周りに「無理だよ」って言われてしまった時も、絶対に諦めない君がいてくれて良かったなと心から思います。君とだったら、なんでも叶えられるなって！

みんなは、ひなのの自慢です。

これからも一緒に夢をかなえていきたいですし、いっぱい恩返しできるように頑張ります！いつもありがとう。

君のことが大好きだよ！！！

撮影／大藪達也

©白夜書房

