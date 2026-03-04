BE:FIRSTが、3月3日にぴあアリーナMMにてグループ初のアコースティックライブ『MTV Unplugged: BE:FIRST』を開催。公式Instagramでは、当日の衣装を紹介するソロショットが公開された。

【写真】①②黒衣装で一層際立つBE:FIRSTのカリスマ感③『MTV Unplugged: BE:FIRST』の様子

■BE:FIRST、黒で統一した衣装のソロカット公開

「BE:FIRST solo look」として公開されたのは、黒壁の階段でそれぞれにポーズをとったソロショット。MANATO（マナト）は、ラインストーンがあしらわれ、パールのボタンがポイントになったインナーを見せるように黒ジャケットに手を添えてポーズ。ウエストにスカーフを巻いたSOTA（ソウタ）は、リムレスメガネをかけて舌を少し出した挑発的な表情で階段に佇んでいる。

LEO（レオ）はカラーレンズの眼鏡で新鮮さを放ち、JUNON（ジュノン）はスカートとパンツのレイヤードスタイルで優しく微笑んでいる。センター分けした前髪から見える剃り込みを入れた眉毛が大人の雰囲気を高めたRYUHEI（リュウヘイ）は、袖から白シャツを大胆に出したスタイルで階段の手すりにもたれかかり、SHUNTO（シュント）は、フリルがあしらわれたシャツとショートジャケットを纏ったモードな装いでカメラを見下ろした。

メンバー全員がオールブラック、もしくはモノトーンでコーディネート。統一感溢れる衣装でステージに立った。

SNSでは、「黒衣装メロすぎる」「見下ろしJUNONさんビジュ最高」「どんどん洗練されてる」「マナト浮いてるｗ」「オチじゃないマナトかっこよすぎ」「貫禄を感じる」「ソウタやばい爆ビジュじゃん」「シュントかっこいい！」「リュウヘイ素敵」「レオくんの眼鏡姿が大人かっこいい」「SOTAのメガネヤバい」「みんな激メロ」「黒スーツかっこよすぎ」「シュントのビジュがどんどん上がってく」など、様々な反響が続々と寄せられている。

なお、公式Xでは6人の全身が写った集合ショットも公開されている。

■『MTV Unplugged: BE:FIRST』がノーカットでオンエア決定！

MTVでは『MTV Unplugged: BE:FIRST』の模様を4月26日19時より、全曲ノーカットで放送される他、関連番組として『MTV Unplugged』の舞台裏に密着したメイキング番組や、ミュージックビデオ特集、ライブ特集などBE:FIRSTを3ヵ月に渡って大特集する。