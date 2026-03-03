猫ちゃんのふっくらとした背中に、ある「魔法の図形」を重ねてみたら…？驚くほどぴったり一致したその姿が大きな反響を呼びました。話題の投稿は9万3000を超えるいいねを獲得し「あぁ、だからいつでもいつまでも見ていられるのですね」「黄金比だからこそどんな体勢をしても魅力的なわけか！」「自然界の美しい数列の中に存在しているのですね」といったコメントが集まっています。

【写真：愛猫のボディはなぜ魅力的？→『黄金比』を重ねてみた結果…"想像を超える光景"】

黄金比ボディ

Instagramアカウント「chizu」に投稿されたのは、美しさを見せてくれた猫ちゃんです。三毛猫のゆきちゃんのふっくらとした背中。そこに自然界で最も美しい比率とされる「黄金比（フィボナッチ螺旋）」の図形を重ねてみたら…なんと、驚くほどぴったり！

飼い主さんも「魅力の秘密はこれだったのかも」と納得するシンクロ率だったそうです。この「完璧な曲線」を持つわがままボディこそが、多くの人を魅了していた正体だったのかもしれません。

模様に隠された魅力

ゆきちゃんの魅力は形だけではありません。背中には「ハート」や「どんぐり」の模様が隠れているそうです。不思議なことに、後輩猫のみづきちゃんの背中にも同じような模様があるのだとか。ゆきちゃんのトレードマークが受け継がれているようなエピソードには、不思議な縁を感じずにはいられません。

模様といえば、三毛猫柄の毛布に丸まっている姿も見逃せません。あまりにも毛色と模様がそっくりすぎて、どこまでが毛布で、どこからがゆきちゃんなのか分からなくなるほどだったといいます。

寄り添い合うふたつの黄金比

同居猫のすみれちゃんは、ゆきちゃんのことが大好きだったといいます。2匹がぴったりと寄り添い、お互いの体を丸めて作る「アンモニャイト」はとても幸せそう。2つの黄金比の曲線が、より大きな愛の形になったような姿です。見ているだけで、心の中が温まる癒やしを届けてくれたゆきちゃんたちなのでした。

投稿には「アンモニャイトや巻き貝の黄金比だったんですね！自然法則の美」「猫さんのすべての曲線がかわいいと思ってました。なるほどです」「フィボナッチ数にすっぽり収まるねこちゃんのフォルム！」といったコメントが寄せられています。

今回ご紹介させていただいた魅力あふれる三毛猫のゆきちゃんですが、昨年虹の橋へと旅立ったそうです。心よりご冥福をお祈りいたします。

Instagramアカウント「chizu」では、ゆきちゃん、すみれちゃん、みづきちゃんの可愛い写真や動画がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chizu」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。