Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品に不二貿易のガラスコレクションケースが追加された。

本セールでは、ミラー付き浅型コレクションケースのハイタイプとロータイプ、隠しキャスター付きの4段タイプ、ミラーなしの浅型コレクションケースのハイタイプとロータイプなどがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

不二貿易 ガラスコレクションケース ロータイプ ミラー付き 浅型

サイズ：90×29.5×90cm（幅×奥行×高さ）

本体重量:26kg

不二貿易 コレクションケース 4段

サイズ：60×30×119.5cm（幅×奥行×高さ）

ガラス棚板推奨耐荷重：5kg

原産国：台湾

※お客様組立商品です。

不二貿易 ガラスコレクションケース フィギュアケース ハイタイプ 浅型

サイズ：48.5×29.5×180cm（幅×奥行×高さ）

本体重量：23.5kg

※お客様組立商品です。