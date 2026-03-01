【Amazon新生活セール】不二貿易のガラスコレクションケースがお買い得【2026.3】ミラー付き浅型ハイタイプ/ロータイプなどがラインナップ
【Amazon新生活セール】 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 先行セール：3月3日0時～
Amazonにて開催されている「Amazon新生活先行セール」の対象商品に不二貿易のガラスコレクションケースが追加された。
本セールでは、ミラー付き浅型コレクションケースのハイタイプとロータイプ、隠しキャスター付きの4段タイプ、ミラーなしの浅型コレクションケースのハイタイプとロータイプなどがお買い得になっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
不二貿易 ガラスコレクションケース ロータイプ ミラー付き 浅型
サイズ：90×29.5×90cm（幅×奥行×高さ）
本体重量:26kg
不二貿易 コレクションケース 4段
サイズ：60×30×119.5cm（幅×奥行×高さ）
ガラス棚板推奨耐荷重：5kg
原産国：台湾
※お客様組立商品です。
不二貿易 ガラスコレクションケース フィギュアケース ハイタイプ 浅型
サイズ：48.5×29.5×180cm（幅×奥行×高さ）
本体重量：23.5kg
※お客様組立商品です。