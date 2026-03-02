＜育てたのはアナタ＞「あんた、太った？」口を開けば嫌味ばかり言ってくる実母。今後の付き合いは？
母と娘は言いたいことを言い合える仲になることもありますが、言いたいことが言えるだけに、親からの言葉が嫌味ばかりになることもあるようです。そうすると、言われるほうは気分が悪くなりますし、イライラしてきますよね。ママスタコミュニティのあるママも実母との関係に悩んでいるようで、こんな相談がありました。
『実母が、顔を合わせれば嫌なことばかり言ってくる。「あんた、太った？ ズボンぱつぱつだよ」「ここにあるもの、早く片付けな」「あんたが勉強をさせないから、子どもも勉強ができないんだよ」「なんでこんなに汚いの？」と嫌味を言われたら、すごく疲れて家事ができない。どういう返しをしたらいい？』
実母が言いたくなるような生活をしているのでは？
『子どもの勉強のこと以外は投稿者さんがズボラすぎる可能性があるので、なんとも言えないな』
『子どものこと以外、投稿者さんがやってないから指摘されていることばかりじゃん。言われたくないなら先にやっておきなよ。嫌味じゃないよ、投稿者さんが怠惰なだけだよ……』
子どもの成績は子ども自身の努力なども関係してきますが、そのほかの掃除や片付けについては投稿者さんができることではないでしょうか。実母は散らかっている家を見て、片付ければいいのになと思っただけかもしれませんね。そうすれば急な来客などがあっても対応できますし、ものを探しやすくなると思った可能性もあります。実母に指摘されるとイラッとしてしまうでしょうが、一度家のなかを見渡して片付けられるところは整理をしておくのもよさそうです。
『投稿者さんが部屋を片付けても、実母は違うケチをつけてくるパターンでしょ。私の母がそうだもん』
一方で、いくら部屋を片付けても、今後は違うことで嫌味を言ってくるかもしれないというコメントもありました。粗を探すタイプの人ならば、目についた細かい部分を攻撃してくるのかもしれません。これはもはや実母の性格でしょうから、変えるのは難しい場合もあるのでしょう。
実母にどう言い返す？
そんな娘にしたのはあなたでしょ？
『「そんな娘に育てたのはアナタですよ。あまりごちゃごちゃ言うのは、自分をどんどん下げることになるけど大丈夫？ こっちから見たらあなたは誰かを貶すほど立派なものに見えないよ」それでうちは黙ったよ』
実母が嫌味を言っている相手は、実母が育てた人です。嫌味を言いたくなるようにしたのは実母ですから、これ以上悪くいうと、自分の子育てを否定することにもなりかねませんね。それを指摘すると、実母もハッと気づくことがあるのではないでしょうか。
人に嫌われるよ！
『「いい年してそんなコミュニケーションしか取れないと、周りから人がいなくなるよ」くらいに言ってやりたいよね』
『それは人を嫌な気分にさせる嫌味だよ。不快だからあなたと関わりたくないと教えてあげればいいのでは？ その先は実母次第だと思う』
実母が嫌味を言う相手が投稿者さんだけならば、周囲の人との関係もそう悪くはないのでしょう。でも目についたことを悪く言ってしまうような性格ならば、ほかの人との軋轢があるかもしれません。友達がいても次第に避けられるようになったり、付き合いがなくなったりする恐れもありますね。人との関係性が悪くなり、将来的にはひとりぼっちになってしまうと伝えるのも効果的かもしれません。
嫌味を言われたくないなら距離を置こう
『「嫌味に疲れたから距離置かせてもらうね」で疎遠にする』
『距離を置く。距離置かれるのは堪えるみたいよ、こういう人は子どもを所有物だと思っているみたいだから』
投稿者さんが実母の嫌味に疲れてしまうならば、言われないような環境を作ることも考えたいですね。実母に会わなければ嫌味を言われることもないでしょう。実母に連絡を取るのをやめたり、訪問を断ったりすれば、会う機会は大幅に減るのではないでしょうか。もし実母から距離を置いている理由を聞かれたら、嫌味を言われるのが嫌なことを伝えるのもよさそうですね。そうすれば実母も自分の言動を反省することでしょう。実母は、実の子である投稿者さんに対しては何を言ってもいいと思っているのかもしれませんから、それは違うことを認識してもらうことも大切ではないでしょうか。その後で実母の言葉から嫌味がなくなっていれば、また母娘の関係を復活させることもできそうですね。