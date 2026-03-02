とうがらし香料使用の刺激的な辛さ！パンナコタ監修「激辛コーラグミ」がセブンに先行登場
【モデルプレス＝2026/03/02】SNS総フォロワー数430万人超えの人気インフルエンサー・パンナコタの監修を受け、カバヤ食品が製造した新製品「激辛コーラグミ」が3月3日（火）より順次、全国のセブン‐イレブンにて先行発売される。
◆グミだけど辛い？新感覚の「激辛コーラグミ」
パンナコタは、韓国アイドルのようなビジュアルと、激辛の食べ物をはじめ、インパクトのあるモッパン動画が特長の人気インフルエンサー。10〜20代の若者を中心に絶大な人気を誇るパンナコタの代名詞ともいえる「激辛チャレンジ」をカバヤ食品の技術でリアルなグミとして再現した。カバヤ食品が、人気インフルエンサーの監修でグミを開発する「インフルエンサーグミ」第2弾となる。
嚙むたびに辛さとコーラ味をベースにした甘辛いバランスがクセになる味わいと弾力食感が特徴で、これまでにないグミ体験を提供する。また、発売に合わせた企画動画も予定されている。
◆グミなのに刺激的すぎる甘辛な味わい
とうがらし香料を使用することで、本物のとうがらしのような刺激を味わえるだけでなく、見た目もとうがらしそっくりに成形した。視覚からも「激辛チャレンジ」の世界観を伝えるため、赤と黒を基調にしたド派手なパッケージに仕上げ、たっぷりのとうがらしに囲まれたパンナコタが火を吹く画像がデザインされている。加えて、「辛味が苦手な方は喫食をお控えください」という注意喚起の文言も明記し、これから起こる刺激的な体験を予感させるデザインとなっている。（modelpress編集部）
■激辛コーラグミ
期間：3月3日（火）〜順次
売価：198円（税込213.84円）
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】