「良いシール持ってないと子供がハブられる」深夜の在庫探し、高額転売、万引き逮捕まで…親たちを悩ませる「シル活」の異常な熱狂とは
現在、小学生女児を中心に巻き起こる「シールブーム」。その人気は子どもだけにとどまらず、大人までもを巻き込み、ブームが加熱。中でも立体シール「ボンボンドロップシール」（ボンドロ）が注目を集め、シール販売店への殺到や大量買い占めによる店側の負担増、高額転売、さらには転売目的でシールを万引きしたとして逮捕者が出る事態にまで発展しています。
子ども同士の「シール交換」がトラブルに発展したケースや、シール代が生活費を圧迫しているといった声もSNS上であふれており、シールブームの被害者ともいえる人々の声も多く上がっている。今回は小学4年生の女児をもつ理沙さん（仮名・30代／主婦）に、シールブームによる「親の苦悩」についてお話を伺いました。
◆何気なく始めた「シル活」…思ったのと違った
「娘がシール集め「シル活」にハマったきっかけは、お友達の影響でした。『シール帳やってる？』といった話題が学校内でよく出るようになり、そこからSNSでもよく見かけるようになって、どんどんハマっていったという流れです。
私自身が子どもの時にもシール交換が流行したことがあり、最初は『懐かしい〜！ ママもやってたよ！』と娘と共通の話題ができて、親子で楽しくシールを集めていました。最初は100均で売られているシールを買ってきてシール帳に貼っていたのですが、娘が急に『私もレートが高いシールが欲しい』と言い出したんです」
理沙さん自身は、あまりSNSを頻繁にチェックするタイプではないそうで、最初は“レートが高いシールって何？”という状態だったと話してくれました。
「娘に話を聞くと、レートが高いシールというのが希少性のあるボンドロだということが分かりました。娘は100均のシールしか持っていなかったため、お友達に『そのシールはレートが低いから交換できない』と言われたようで、その子はママから『ボンドロはレートが高いから100均のシールとは交換しちゃダメ！』と言われていたのだそう。調べてみると、ボンドロは1シート550円するので、これをみんなが買い漁っていると知って驚きました」
◆ボンドロがないとお友達と遊べない？
「ある日、学校から帰って来ると『お友達がボンドロいっぱい買えたんだって！ いいなー』などと羨ましそうに話してきたので、娘と一緒にSNSで発売日をリサーチして、店頭に並んで購入することができました。憧れのボンドロを手に取ったときの娘は本当に嬉しそうで、『これで友達と遊べる！』といった言葉を聞いて、そのとき少し違和感を覚えたんです。
娘に『それってどういう意味？』と聞くと、友達に『レートが高いシールを持っていない人とは遊べない』と言われたんだそう。いじめにまでつながらなくても、流行りものをどれだけ持っているかで人間関係にヒビが入ってしまうのかと思うと、残念な気持ちになりました。そこから我が家のシル活は、気づいたら“娘がハブられないように”という気持ちが強くなっていきました」
シル活は、家庭の財力の有無や親の協力、関心が必要不可欠なのだと感じたという理沙さん。子どもの楽しみを奪いたくない気持ちから、ボンドロはたまに購入しています。
「娘は最初のころ、お友達とシール交換したときに、ボンドロをもらった代わりに普通のシール5枚を渡すことでお互いに了承して交換してきたことがありました。次の日、お友達から『ママに怒られたから返してほしい』と言われたこともあり、レートの不釣り合いがトラブルを招いてしまう怖さを感じました。
親が必死に自分の子どものために購入したシールだというのも理解できるのですが、『嫌われたくないからあげる』『断れないからあげて後からトラブルになる』なんて話もよく耳にするので、シールが招くトラブルは計り知れないと感じています」
