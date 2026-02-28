今から楽しみな春の行楽シーズン。この春こそユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れたいと思っている方も多いのではないでしょうか。本記事では、USJで失敗しないためにチェックしておきたい春の期間限定イベントと、注目のアトラクションをご紹介します。

イベントとアトラクションのチェックはパーク攻略の基本！

パークでは毎年、人気アニメやゲームコンテンツ、有名推理小説などとコラボしたアトラクションやショー、レストランなどが期間限定で登場します。

開催（登場）時期のパターンはほぼ決まっていて、たとえば夏の『ワンピース』をテーマにした人気イベントなどは恒例化しています。

パーク入園日が決まったら、まずは期間限定イベントが開催中かどうか調べましょう。お目当てのイベントは見逃さないように！

●名探偵コナン・ワールド

クールジャパン・イベント恒例の「名探偵コナン」との大好評コラボが2026年も登場します。

リアル脱出ゲームや、謎解きライブの演出に驚くレストランでのショーなど、期待を裏ぎらない魅力的なプログラムでゲストを楽しませてくれること間違いなし！

開催期間：2026年1月30日〜6月30日

●「狙われた仮面舞踏会」

今回、初登場の注目イベントは、東野圭吾原作のミステリーに入り込める没入型の推理

ライブショー。

通常、特別なイベント時に使用されている「ピーコック・シアター」が今回の舞台の「ホテル・コルテシア」のパーティ会場に変貌します！

ゲストがミステリアスな仮面を着けてテーブルにつくとショーが始まります。

驚きは参加者の行動によって結末が変わるマルチエンディングで、ショーの後に楽しむ豪華なビュッフェ料理も含めて注目度は満点です。

開催期間：2026年1月30日〜6月30日

●スペース・ファンタジー・ザ・ライド〜CLUB ZEDD REMIX〜

“宇宙空間を疾走”するライドとして人気の《スペース・ファンタジー・ザ・ライド》が、期間限定バージョンのアトラクションとして登場します！

今回は世界的な音楽プロデューサー＆DJのゼッド（ZEDD）による完全監修とのこと。

オリジナルリミックスとライドの融合は圧倒的！ まさに“音に乗る”体験を楽しめます。

開催期間：2026年1月30日〜8月17日

映画＆アニメのコラボイベントも

人気アニメとのコラボイベントも目が離せません！

●呪術廻戦・ザ・リアル 4-D〜廻る時計台〜

大人気コミック＆アニメ『呪術廻戦』をテーマにしたイベントがパークに再登場します（前回は2022〜2023年に登場）。

いちばんの注目は、USJ完全オリジナルストーリーが3D映像で展開されること。さらに座席が動いたり水しぶきがかかるなどの演出も加わり、大興奮間違いなしのアトラクションです。

パークでしか味わえないバトルシーンの迫力を体感しましょう。

開催期間：2026年1月30日〜8月18日

●『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション

映画『ウィキッド 永遠の約束』の2 人の魔女が「ハリウッド大通り」に登場し、ゲストにご挨拶。 選ばれたゲスト限定で記念のツーショットも撮れちゃいます！

近くのショップではオリジナルグッズの販売や映画の衣装を展示しているので要チェックです。

開催期間：2026年2月20日〜未定

●ギャビーの「ニャンタスティック！」グリーティング

アメリカの幼児向けテレビシリーズ「ギャビーのドールハウス」のギャビーと友達のネコが「ハリウッド大通り」に登場します！

かわいいキャラクターに会うことができる貴重な期間。パーク内を移動する際に「ハリウッド大通り」を通ってみるなど、工夫してスケジュールに盛り込むといいかもしれません。

開催期間：2026年2月27日〜4月5日

●ジュラシック・ワールド・ジャーニー

舞台は恐竜が支配する〔ジュラシック・パーク〕エリア。映画の登場人物になったように数々の恐竜と遭遇する、手に汗握る冒険イベントが幕をあけます！

イベントは3 つのショー、1 つのラリー（謎解きゲーム）、イベントにちなむレストランフード、食べ歩きフード、フォトスポット、スタンプコレクションで構成されています。

開催期間：2026年3月4日〜8月31日

●葬送のフリーレン

魔王を倒したその後、魔法使いフリーレンの“心の旅路”がテーマとなった漫画『葬送のフリーレン』。これが期間限定のイベントとしてパークに初登場。

オープンは2026 年初夏の予定。詳細は2026 年2 月上旬現在未発表ですが、どんな形で現れるか期待したいですね。

内容は公式サイト・アプリを参照することをおすすめします。

開催期間：2026年（期間未定）

春のUSJを楽しみ尽くすために

以上のイベント情報を事前にチェックし、当日は後悔のないようにしっかりとスケジュールを立てることをおすすめします。