【1位〜6位】3月1日(日)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】双子座
総合運：★★★★★
今日は最高潮に運気が高まる1日です。親しい人たちと一緒に、たくさん笑うことができそう。グループで集まったり、仲のいい友だちと電話をしたりする時間を作るのがオススメ。うれしい情報も入ってくるでしょう。
恋愛運
誰に対しても、今日は主張を控えめに。「人の希望を叶えよう」という気持ちでいるといいでしょう。「うんうん」と頷きながら、話を聞いてみてください。すると出会いに近づいたり、恋の相手との会話がスムーズに進んだりする可能性大。
｢節約しなければ｣と考えて交際費を抑えすぎるのは、今日はNG。適度に使ったほうが、今後のお金とのつながりが強くなります。普段よりも少し多めに、人付きあいの出費があってもOKだと考えて。ほかのことを節約すれば大丈夫。
ラッキーアイテム：雑誌
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】水瓶座
総合運：★★★★★
過去に投げ出してしまった経験があることにも、今日は諦めずに向き合えます。それだけでなく、協力者が現れて順調に進む可能性も大。「見習いたいな」と思う人のまねをしてみるのが、高い運気を生かす秘訣です。
恋愛運
待ちに徹しているよりも、自分から動いていったほうが、恋の自信が湧いてきそうです。気軽に連絡をとったり、話しかけたりしてみて。また、出会いに向けては、新たな方法を試したり、これまでとは違うグループに入ってみたりすると〇。
金運
｢節約しなければ…｣と考えて人付きあいの出費を抑えすぎてしまうと、かえってお金との縁が薄くなってしまう日。特に、お世話になっている人や信頼している人に対しては、時間もお金も使うことで金運アップにつながります。
ラッキーアイテム：スマートフォン
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】獅子座
総合運：★★★★★
やりがいを持って物事に取り組むことができたり、普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でも、ネガティブな言い回しや言葉は避けて。笑顔で楽しく話すと、やりがいもやる気もさらにアップします。
恋愛運
言葉よりも表情で勝負をするとよさそうな日です。言いたいことがあるときには、まずは相手としっかり視線をあわせて。そして、大切に思う気持ちを表情に込めるといいでしょう。決して説得するような話し方をしないのがポイント。
金運
「少しお金はかかるけれど、いつか実行したい」そう思っていたことについて、今日は改めて具体的に考えてみるとよさそう。思い切って実行するのもいいでしょう。モチベーションも金運もアップして、お金の動きに勢いがつきます。
ラッキーアイテム：コインケース
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】山羊座
総合運：★★★★☆
服や食べ物は流行などを気にせず、あなたの好きなものを選んでください。また「これが好き」「こう思う」という発言にも、自信を持って◎。あなた自身が自分らしいと感じる姿を出すことで、うれしい情報や話が舞い込んできそうです。
恋愛運
うれしいことがありそうな恋愛運の日！ごく自然に楽しい会話ができて、恋の相手との関係がグッと前進するかも。出会いは、友だちのサポートをするつもりでいると、あなた自身にもうれしい出会いがありそうです。復縁にも自信を持って動いて。
金運
しばらく疎遠になっていた人と話していると、収入UPにつながる話題が盛り上がりそうな運気。誰かを紹介したいと言われたら、すぐにいい返事をして日程を調整しましょう！スピーディーに動くほど、最高の金運が生かされます。
ラッキーアイテム：ハンドクリーム
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】魚座
総合運：★★★★☆
普段は前向きに考えられることでも、今日は悲観してしまうかも。しかし、前向きな明るい人と関われば、それを防ぐことができます。それだけでなく、話しているうちに、自分では気づかなかった魅力や能力を教えてもらえる可能性大！
恋愛運
恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなり過ぎたりするかもしれません。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして「今日の要求は満たされたら奇跡！」と思っておくと、穏やかに過ごせます。
金運
体力アップや健康のための運動に、お金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって、経済面での追い風が吹いてきます！｢ちょっと贅沢かな｣と思っていた、道具やウエアなどを購入するのもいいでしょう。
ラッキーアイテム：アロマポット
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】蟹座
総合運：★★★☆☆
テキパキとリズムよく動くことができて、身体を動かすほど頭の回転も速くなる日。細かい計画を立てるよりも、まずは動き始めてしまうと〇。すると、自然と頭の中が整理されていきます。明るい声で挨拶をするのも、幸運のカギ。
恋愛運
今日は大胆に行動したくなるかも。しかし、しばらく静かに考えて「もしもこうなったら、こうしよう」と、先のことを想定すると〇。そうすれば、恋の幸せが大きくなるでしょう！相談をするなら、恋愛経験豊富な友だちを選んで。
金運
人と一緒にいるとお金を使いたくなったり、誰かになにかをプレゼントしたくなったりと、人付きあいでの出費がありそうな日。経済状況を全体的に確認してから予算を立てれば、喜ばれる上に自分自身も納得するお金の使い方ができます。
ラッキーアイテム：電卓
ラッキーカラー：カーキ