バレーボールSVリーグ

バレーボールSVリーグ男子が28日に行われ、ウルフドッグス名古屋はハピネスアリーナでVC長野トライデンツと対戦し、3-0で快勝した。日本代表の名古屋・宮浦健人は第3セット、相手の強打が右目付近に直撃するアクシデントに見舞われた。

第3セット、名古屋が12-8とリードした場面で、ブロックのために跳んだ宮浦。右目付近に相手の強打が直撃し、患部は赤く腫れあがった。

チームメートに氷を当ててもらいながら、試合後のコートインタビューへ。「今日はたくさんの応援ありがとうございました」と笑みを浮かべていた。

本人の表情からも深刻な状態ではないとみられるものの、まさかのアクシデントにX上のファンからは心配の声が漏れた。

「時間経つともっと腫れてくるだろうな宮浦さん… 痛そうだし視界が悪そうだ…」

「宮浦くん目大丈夫なのあれ！？」

「宮浦さまのおめめが何もなく早く良くなりますように」

「宮浦めっちゃ目腫れてんじゃん！ めっちゃいたそう……」

「宮浦くんの目が痛々しい 無理しないで……」

宮浦はこの試合、両チーム最多の14得点。アタック決定率は驚異の77.8％をマークした。



