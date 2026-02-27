(P)&(C) PLEDIS Entertainment

SEVENTEENが、新曲「Tiny Light」を本日配信リリースした。

「Tiny Light」は、2026年3月7日よりNetflixにて独占配信されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌に決定している。WOOZIが作詞・作曲に参加し、どんな困難が訪れても君を絶対に手放さないという、勇気ある告白を込めた楽曲になっているという。SEVENTEENのダイナミックで力強いエネルギーと、CARATに向けた真摯な想いが感じられる作品に仕上がっているとのこと。

©板垣巴留（秋田書店）／東宝

さらに、「Tiny Light」の配信と同タイミングに原作者・板垣巴留とWOOZIによるスペシャル対談動画も解禁された。まるで板垣とWOOZIがチャットでやり取りをしているようなユニークな設定で対談は進んでいく。「BEASTARS」キャラクタークイズでは、板垣がWOOZIは「BEASTARS」のどのキャラクターに似ているかを診断したり、WOOZIの好きな「BEASTARS」のキャラクターや板垣先生の好きなSEVENTEENの楽曲に関する話題も盛り込まれているという。そして、かねてよりの「BEASTARS」ファンであるWOOZIが手がけた「Tiny Light」に込められた想いも語っている。

https://youtu.be/DikuhcQq6eY

◾️「Tiny Light」

2026年2月27日（金）リリース

配信：https://seventeen.lnk.to/tinylightPR

※アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2 ED主題歌