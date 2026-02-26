2月25日、韓国からデビューしたガールズグループ『TWICE』の公式SNSが更新され、メンバーのジヒョとモモが踊る動画がアップされたのだが、彼女たちの着用していた私服が波紋を呼んでいる。

投稿には《BODY Gooo》とつづられ、雪が降るニューヨークの街中での、2人のダンス動画が添えられている。

「動画には、野外で曲に合わせて激しく踊る2人が映っていました。2人はスウェットを着用していたものの、下に水着のような形のボディースーツを着ていたんです。ウエストが開いていて肌が見えるため、その大胆な服装に驚きの声が集まりました」（芸能プロ関係者）

とくに、モモのボディスーツは露出が高く、その姿がSNSで拡散されると同時に、そのファッションスタイルに驚きが数多く寄せられた。

《モモの衣装やりすぎ》

《最近のTWICE露出に走ってるよね》

抜群のスタイルを披露しながらも、大胆な服装に賛否が巻き起こったのだ。モモは、これまでにも露出度の高い衣装を披露したことがあると、前出の芸能プロ関係者は振り返る。

「2025年10月、公式Instagramに投稿された動画では、メンバー全員で大型バスの前でダンスする動画がアップされました。その際のモモさんの衣装は、今回同様ボディスーツで、さらにその生地は透かし編みになっており、ほぼウエストが透けて見えていました。かなり攻めた衣装で、ファンも驚いていました」

もともと抜群のスタイルを誇るTWICEのメンバー。彼女たちの手足の長さを強調するためか、独特な衣装が多かったが、ここ最近は、とくに露出の多い衣装が顕著に増えていると、前出の芸能プロ関係者は続ける。

「2025年10月に米ニューヨークで、有名ランジェリーブランドの『ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショー2025』が開催されました。TWICEからはナヨンさん、ジヒョさん、ツウィさん、モモさんの4人が出演したのですが、その衣装はほぼ下着が丸見え状態。ランジェリーブランドということもあり、仕方なかったのかもしれませんが、あまりにも激しい露出はファンも困惑しました。デビューして10年が過ぎた彼女たちが、お色気路線に向かってほしくないという一部ファンの声が聞こえてきています」

ファンはどこまでついていけるのか。