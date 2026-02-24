この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ソフトウェアエンジニアの中島聡氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【SaaSの死】SaaSビジネスは淘汰されて消えるのか？【Claude Coworkの衝撃】」と題した動画を公開。生成AIのエージェント化が進むことで、従来のSaaS（Software as a Service）の収益基盤である「シートライセンス（ユーザー数課金）モデル」が崩壊の危機にあると警鐘を鳴らした。

動画内で中島氏は、Microsoftのサティア・ナデラCEOによる「ビジネスロジックがAI側に移行する」という発言を引用し、昨今のソフトウェア関連株の下落は一時的な調整ではなく、業界の構造変化に対する市場の不安が反映されていると分析した。中島氏によれば、従来のSaaSは「データベースの上にビジネスロジックとUI（ユーザーインターフェース）が乗り、人間が操作する」ことを前提に、従業員1人あたり月額いくらという課金モデルが成立していた。しかし、AIエージェントが人間に代わってデータベースに直接アクセスし、処理を実行するようになれば、人間向けのUIやSaaS側の複雑なロジックは不要になる。

中島氏は、動画内で自身が開発したAIツール「MulmoChat」を操作しながら、「顧客企業側でAIエージェントを作るから、SaaS側は『APIだけください』となる」と指摘。その結果、「『APIライセンスでいいじゃないの』という話になると、今までのSaaSビジネスが大きく変わる」と述べ、SalesforceやSAPといった既存の大手ベンダーにとっては「きつい話」になり得ると断じた。Microsoftが「Copilot」を推進するのは、既存のシートライセンスに付加価値を乗せてモデルを維持しようとする戦略だが、長期的には「API課金やデータベース課金に移らざるを得ない」との見解を示した。

最後には、この構造変化は1年以上前から予測されていたことだとし、今後は新たなベンチャー企業がAPI提供に特化して価格競争を仕掛けてくる可能性が高いと予測。「勝ち組・負け組が出るのは当然」と述べ、SaaS業界が直面する不可避な淘汰と進化について冷静に語って動画を締めくくった。

