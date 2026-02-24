『アークナイツ』6周年記念アナログレコードのジャケットビジュアルが公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YostarとHypergryphが贈る本格タワーディフェンスゲーム「アークナイツ - 明日方舟 -」（以下、アークナイツ）の6周年を記念して、同作では2枚目となるアナログレコード「アークナイツ 6周年記念アナログレコード『残夢軌跡』」が3月25日に発売。LPジャケットビジュアルが公開された。

2022年に発売された第一弾アナログレコード「アークナイツ 2周年記念アナログレコード『同願想望』」は即日完売。4年ぶりに発売が決定したファン待望となる第二弾アナログレコードは、ゲーム内外で使用された未収録楽曲を初収録。アーミヤ（CV：黒沢ともよ）が歌う6周年記念楽曲「今日をしるして」なども含め、2枚組で収録される。

本日公開されたジャケットは、アーミヤの新規描き起こしイラストとオリジナルロゴが採用された大判アートワークとなる。アナログレコードならではの音質はもちろん、ビジュアルも楽しめるファン必携のアイテムに仕上がっている。

商品は現在コロムビアミュージックショップ及び全国のCDショップ（EC含む）にて予約受付中。数量限定販売にてなくなり次第終了となるのでファンはお見逃しなく！

●リリース情報

アークナイツ 6周年記念アナログレコード

「残夢軌跡」

2026年3月25日発売

仕様：LP2枚組

価格：￥6,050（税込）

品番：COJX-9578/9

＜Disc1＞

A-1 Dossoles Holiday (サイドストーリー「ドッソレスホリデー」より)

A-2 The Grand Knight Territory (サイドストーリー「ニアーライト」より)

A-3 Lone Toast (サイドストーリー「将進酒」より)

A-4 Break Through the Dome (サイドストーリー「理想都市 -エンドレスカーニバル-」より)

A-5 Where Vernal Winds Will Never Blow (サイドストーリー「登臨意」より)

A-6 Control’s Wishes (サイドストーリー「孤星」より)

A-7 Sheepnado Decimates Nomadic City (サイドストーリー「火山と雲と夢色の旅路」より)

A-8 Visage (サイドストーリー「ツヴィリングトゥルムの黄金」より)

B-1 Journey to Dahuang (サイドストーリー「懐黍離」より)

B-2 Il Signore del Carnevale (サイドストーリー「幕開く者たち」より)

B-3 Such is the Joy of Our Reunion (サイドストーリー「相見歓」より)

B-4 Somniomancer [null set] (サイドストーリー「命ある者の旅」より)

B-5 Storyteller (サイドストーリー「バベル」より)

B-6 Merciful Broken Sun (EPISODE14「慈悲光塔」より)

B-7 Breath That Remains (EPISODE15「解離結合」より)

B-8 …Has Come. (統合戦略「サルカズの炉辺奇談」より)

＜Disc2＞

A-1 Stultifer Cantus (Song of Fools) (サイドストーリー「狂人号」より)

A-2 The Signori dei Lupi (サイドストーリー「シラクザーノ」より)

A-3 Mystic Light Quest (サイドストーリー「太陽すらも追い越して」より)

A-4 ALL!!! (2025 エイプリルフール)

B-1 Your Star

B-2 Runaway

B-3 今日をしるして

予約受付中

「コロムビアミュージックショップ」

https://shop.columbia.jp/shop/g/gR0275/

※コロムビアミュージックショップ及び全国のCDショップ（EC含む）にて

数量限定販売／なくなり次第終了

© HYPERGRYPH © Yostar

