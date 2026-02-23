日本時間２３日朝のミラノ・コルティナオリンピック閉幕に合わせ、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は選手７６人のコメントを発表した。

多くの選手がシンプルにその思いを語っているのに対し、フリースタイルスキーの堀島行真（トヨタ自動車）は、他の選手に比べて３〜４倍に及ぶ長文でこれまでの歩みや周囲への感謝、４年後への思いを語った。

堀島のコメント全文は次の通り。

今大会、本当にたくさんの応援とサポートが僕をオリンピックという舞台まで連れてきてくれたと、感謝の気持ちが溢れる２週間でした。

３大会を経験し、準備において大切だと感じているのは、計画的な４年間の歩みと、直前期から当日にかけての過ごし方です。想像力、準備力、時代の流れを読む力、そして決断力。あらゆる力が、その日の運命を分ける要因になると感じています。

２月２日から現地入りし、リビーニョでの滞在は計画通りに進みましたが、途中、緊張で動揺し、自信を持って挑める状態でない期間もありました。それでもパフォーマンスを発揮するための考えと準備があったからこそ、この結果に繋げられたのだと感じています。決勝でコースアウトした瞬間や、ライバルの歓喜する姿への悔しさは鮮明に残っています。

金メダルを現実にするために、運やその場しのぎの対策ではなく、自分の力で勝ち取ったと言える結果を追い求めたい。この悔しさを忘れず、４年後はミラノ・コルティナ２０２６冬季オリンピックへ向かう時よりも大きな努力と計画力で金メダルを掴みにいくことを誓います。

そのために、４年間ＴＥＡＭ ＪＡＰＡＮがモーグル界のトップを牽引できるような姿を示していければ嬉しいです。今後も、さまざまな方の協力が必要だと感じています。今後とも、応援していただけますと幸いです。北京２０２２冬季オリンピックからの４年間も、応援いただき本当にありがとうございました。