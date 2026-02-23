J2･J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節 横浜FC 5（2-1）1栃木C

14:03キックオフ ニッパツ三ツ沢球技場 入場者数7,158人

試合データリンクはこちら

ともに2連敗中の対戦は、横浜FCが栃木Cに快勝した。

栃木Cのスタートは悪くなかった。得意とするハイプレスがハマり、ゲームをコントロールして前半は自分たちのペースで試合を進めた。先制点も栃木C。マテイ・ヨニッチからのボールを田中パウロ淳一がドリブルで運び、鈴木武蔵の放ったシュートのポストに当たった跳ね返りを、西谷和希が落ち着いて決めた（15分）。

だが、右サイドを立て続けに崩されて瞬く間に2失点（32分、34分）。さらには後半も、早々にセットプレーから2失点を喫し（47分のコーナーキックと52分のスローイン）、ペースを横浜FCに握られた。

ただ、今矢直城監督が試合後に語ったように、自分たちのやりたいことがここまでで最もできた試合ではあった。それがこれだけの大差になったのは、ディテールへの対応に問題があったから。また田中も認めたように、ハイプレスが効かない場合のミドルブロックとローブロックの守備バランスについては、さらなる整備が必要かもしれない。

一方、駒沢直哉の大爆発（4得点）もあり、栃木Cを力でねじ伏せた格好の横浜FCだが、今年から就任した須藤大輔監督が標榜する攻撃サッカーの実現に向けては、まだ第一歩を踏み出したばかりというところ。藤枝MYFCでは手腕をいかんなく発揮した須藤のチーム構築に注目したい。